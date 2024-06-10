В Подмосковье проверили безопасность 28 аттракционов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Специалисты Государственного технического надзора министерства экологии и природопользования Московской области проверили за неделю 28 аттракционов, расположенных в разных округах региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Аттракционы могут быть опасными, особенно если не соблюдаются правила безопасности и эксплуатации оборудования. Во избежание несчастных случаев каждый аттракцион должен правильно обслуживаться и проходить проверку на исправность», — напомнил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.В министерстве отметили, что по результатам проверок никаких нарушений выявлено не было, все аттракционы получили разрешение на дальнейшую эксплуатацию.
На минувшей неделе в Московской области было проверено 50 аттракционов, все они также оказались полностью исправными.
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