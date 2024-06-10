В Подмосковье проведут фестиваль цветов «Пиономания»

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области
В Подмосковье состоится фестиваль цветов «Пиономания» в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет в городском округе Чехов 15 июня.
Полную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».
Начало мероприятия в 12:00
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«На фестивале гости смогут ознакомиться с более чем 200 сортами пионов, среди которых новинки отечественной и зарубежной селекции. Для всех желающих будут подготовлены тематические фотозоны. Также участники смогут принять участие в мастер-классах по мыловарению, интерьерной живописи, созданию цветов из различных материалов. Любители цветов смогут получить советы по уходу за растениями от опытных садоводов», — рассказали в министерстве.
Полную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».
Начало мероприятия в 12:00
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Мира Полтева