Гусляры, самовар-бар и мыльные пузыри: где в Подмосковье отметить День России

Несколько десятков парков Московской области 12 июня проведут для посетителей тематические мероприятия в честь Дня России.
Фото: туристический портал МО
Состоится концерт «Ты живи, моя Россия!». Зрители услышат звуки такого старинного русского народного музыкального инструмента, как гуслей. Они погрузят посетителей в сказку и создадут неповторимую волшебную атмосферу.
На концерте выступит Государственный оркестр «Гусляры России». Его художественный руководитель – народный артист России Юрий Евтушенко, дирижёр – заслуженный артист России Юрий Пушкарёв. Уникальный коллектив был создан ещё в 1988 году при Московской областной государственной филармонии.
«Гусляры России» сотрудничают с ведущими солистами музыкальных театров России – Большого, Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко и других. Более половины всех концертных номеров оркестра – вокально-инструментальные композиции. Это народные песни, русские романсы, арии из опер и оперетт, песни XX века.
Концерт начнётся в 18:00 на Молодёжной (Зелёной) сцене парка культуры и отдыха «Берёзовый» Высоковска, а в случае непогоды – в зрительном зале КДЦ г. Высоковск.
Фото: Istockphoto / Svetlana Vysokos
Здесь подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу. В этот день в парке установят тематическую фотозону, организуют выставку рисунков, проведут творческие мастер-классы, бесплатное чаепитие с баранками, а также флешмоб и праздничный концерт. Помимо этого, можно будет сделать аквагрим в стилистике российского триколора. Будут работать площадки партнёров парка «Русская община».
Мероприятие пройдёт с 12:00 до 22:00 по адресу: Кашира, улица Гвардейская, Городской парк. Вход свободный.
Фото: Istockphoto / Oksana Oliynyk
В парке «Покровский» в городе Хотьково праздник начнётся в 12:00. Гостей ждут концерт, шоу мыльных пузырей, творческие мастер-классы, квест «В поисках чистой воды», викторина на знание истории России и многое другое. Желающие смогут присоединиться к шествию с флагом России.
В парке «Скитские пруды» праздник стартует в 15:00. На нём выступят творческие коллективы городского округа, приглашённые артисты и Сергиево-Посадский муниципальный оркестр. Помимо этого, состоятся флешмоб, ярмарка, мастер-классы и многое другое.
Вход свободный, возрастных ограничений нет. Узнать подробности можно по телефону: +7 (496) 543-22-14.
Фото: Istockphoto / ElenaNichizhenova
Один из главных государственных праздников страны отметят 12 июня в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Гостей ждёт большая праздничная программа, в рамках которой пройдут концерт, флешмоб, викторины и тесты, творческие мастер-классы и анимация для детей. Завершится праздник дискотекой у главной сцены.
Начало программы в 12:00. Вход свободный, без возрастных ограничений.
Фото: Istockphoto / Vera Tikhonova
Кроме того, желающие смогут принять участие в мастер-классах, кросс-опросе по русскому языку, побывать на сувенирной ярмарке. Сделать яркие снимки можно будет у фотозоны «Палитра России».
Начало праздника в 14:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Дополнительная информация – по телефону: +7 (939) 846-60-76.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
В Воскресенске 12 июня отметят сразу несколько значимых праздников – День России, день города Воскресенск и 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Начнётся праздничная программа у Иерусалимского храма, где в концерте «Под сенью дивных алтарей» будет звучать классическая и духовная музыка. Подхватит эстафету праздника арт-фестиваль «Пушкин в городе», который объединит 19 тематических локаций с мастер-классами, спектаклями, интерактивными программами, фотозонами, театрализациями, квизами и концертной программой, а также бар-самоваром.
В вечерней программе выступят солисты и лучшие творческие коллективы муниципалитета, а завершит праздник выступление группы «Лицей».
Место и время проведения — 12 июня в 10:00, территория Иерусалимского храма (Воскресенск, ул. Советская).
По данным Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятия в честь Дня России в 80 подмосковных парках в прошлом году посетили более 150 тыс. человек.
В этом году праздник проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Город Высоковское, 11 июня
Состоится концерт «Ты живи, моя Россия!». Зрители услышат звуки такого старинного русского народного музыкального инструмента, как гуслей. Они погрузят посетителей в сказку и создадут неповторимую волшебную атмосферу.
На концерте выступит Государственный оркестр «Гусляры России». Его художественный руководитель – народный артист России Юрий Евтушенко, дирижёр – заслуженный артист России Юрий Пушкарёв. Уникальный коллектив был создан ещё в 1988 году при Московской областной государственной филармонии.
«Гусляры России» сотрудничают с ведущими солистами музыкальных театров России – Большого, Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко и других. Более половины всех концертных номеров оркестра – вокально-инструментальные композиции. Это народные песни, русские романсы, арии из опер и оперетт, песни XX века.
Концерт начнётся в 18:00 на Молодёжной (Зелёной) сцене парка культуры и отдыха «Берёзовый» Высоковска, а в случае непогоды – в зрительном зале КДЦ г. Высоковск.
Фото: Istockphoto / Svetlana Vysokos
Городской парк Каширы, 12 июня
Здесь подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу. В этот день в парке установят тематическую фотозону, организуют выставку рисунков, проведут творческие мастер-классы, бесплатное чаепитие с баранками, а также флешмоб и праздничный концерт. Помимо этого, можно будет сделать аквагрим в стилистике российского триколора. Будут работать площадки партнёров парка «Русская община».
Мероприятие пройдёт с 12:00 до 22:00 по адресу: Кашира, улица Гвардейская, Городской парк. Вход свободный.
Фото: Istockphoto / Oksana Oliynyk
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Северо-Посадский округ, 12 июня
В парке «Покровский» в городе Хотьково праздник начнётся в 12:00. Гостей ждут концерт, шоу мыльных пузырей, творческие мастер-классы, квест «В поисках чистой воды», викторина на знание истории России и многое другое. Желающие смогут присоединиться к шествию с флагом России.
В парке «Скитские пруды» праздник стартует в 15:00. На нём выступят творческие коллективы городского округа, приглашённые артисты и Сергиево-Посадский муниципальный оркестр. Помимо этого, состоятся флешмоб, ярмарка, мастер-классы и многое другое.
Вход свободный, возрастных ограничений нет. Узнать подробности можно по телефону: +7 (496) 543-22-14.
Фото: Istockphoto / ElenaNichizhenova
Бронницы, 12 июня
Один из главных государственных праздников страны отметят 12 июня в парке «Бронницкий луг» в Бронницах. Гостей ждёт большая праздничная программа, в рамках которой пройдут концерт, флешмоб, викторины и тесты, творческие мастер-классы и анимация для детей. Завершится праздник дискотекой у главной сцены.
Начало программы в 12:00. Вход свободный, без возрастных ограничений.
Фото: Istockphoto / Vera Tikhonova
Талдом, 12 июняВ парке культуры и отдыха «Победа» 12 июня жители и гости городского округа увидят увлекательную и насыщенную программу. Для них проведут шествие с флагом России, фолк-концерт «Просторы родины». Они увидят выступление группы «Созвездие» и духового оркестра главы Талдомского округа.
Кроме того, желающие смогут принять участие в мастер-классах, кросс-опросе по русскому языку, побывать на сувенирной ярмарке. Сделать яркие снимки можно будет у фотозоны «Палитра России».
Начало праздника в 14:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет. Дополнительная информация – по телефону: +7 (939) 846-60-76.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Воскресенск, 12 июня
В Воскресенске 12 июня отметят сразу несколько значимых праздников – День России, день города Воскресенск и 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Начнётся праздничная программа у Иерусалимского храма, где в концерте «Под сенью дивных алтарей» будет звучать классическая и духовная музыка. Подхватит эстафету праздника арт-фестиваль «Пушкин в городе», который объединит 19 тематических локаций с мастер-классами, спектаклями, интерактивными программами, фотозонами, театрализациями, квизами и концертной программой, а также бар-самоваром.
В вечерней программе выступят солисты и лучшие творческие коллективы муниципалитета, а завершит праздник выступление группы «Лицей».
Место и время проведения — 12 июня в 10:00, территория Иерусалимского храма (Воскресенск, ул. Советская).
По данным Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятия в честь Дня России в 80 подмосковных парках в прошлом году посетили более 150 тыс. человек.
В этом году праздник проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская