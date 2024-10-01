День рождения байкерского клуба в Павловском Посаде отметили концертом

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Байкерский клуб Павловского Посада «Нулевой километр» отметил своё тринадцатилетние, на празднике выступили четыре рок-группы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что свои композиции сыграли коллективы «КС», «Авангард», «Каберон» и «Крик».
«Нулевой километр» находится в самом в самом начале пешеходной зоны «Родина павлопосадского платка» в Павловском Посаде, это клубный дом местного отделения байкерской организации «Ночные волки». Байкеры регулярно принимают участие в мотопробегах и других крупных мероприятиях округа.
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«Энергетика была на высоте! Мы сыграли свои лучшие треки и зарядили толпу драйвом, который точно останется в памяти надолго. Спасибо всем, кто был с нами в этот особенный день!» — сказали музыканты группы «Каберон».
«Нулевой километр» находится в самом в самом начале пешеходной зоны «Родина павлопосадского платка» в Павловском Посаде, это клубный дом местного отделения байкерской организации «Ночные волки». Байкеры регулярно принимают участие в мотопробегах и других крупных мероприятиях округа.
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Лев Каштанов