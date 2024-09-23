В Павловском Посаде провели День без автомобиля

Грибной сезон в России закончится только в ноябре, и сейчас любители «тихой охоты» во всю орудуют в лесах. Во многих семьях принято заготавливать грибы на долгий срок — сушить их и консервировать. Однако, по словам врачей, при их неправильной обработке можно заразиться опасным заболеванием – ботулизмом.