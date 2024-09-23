В Павловском Посаде провели День без автомобиля

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Акцию «Всемирный день без автомобиля» провели сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского округа совместно с представителями автошколы им. Давыдова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Накануне Всемирного дня без автомобиля, который ежегодно проводится 22 сентября, сотрудники ГАИ обратились к жителям округа с просьбой на сутки отказаться от использования личного автотранспорта. Эта инициатива вызвала положительный отклик — многие пообещали в этот день пересесть на велосипед», — говорится в сообщении.Полицейские также напомнили гражданам о правилах езды на двухколёсном транспорте и о том, что необходимо использовать световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее на дороге. Каждому водителю, с которым была проведена беседа, сотрудники ГАИ вручили памятку по безопасности дорожного движения.
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