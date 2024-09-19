Юные таланты из Павловского Посада завоевали победу на всероссийском конкурсе искусств

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский
На всероссийском фестивале-конкурсе искусств «Серпантин искусств» юные чтецы из Павловского Посада завоевали победу, сообщает пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский.
Участники театральной студии «Дар» продемонстрировали настоящее мастерство и получили заслуженные награды.
Илья Найдёнов и Андрей Агалаков, в возрастной категории 12–15 лет, стали лауреатами первой степени в номинации «Художественное слово».
Илья представил на конкурсе стихотворение Агнии Барто «Зовите бабку», а Андрей прочитал произведение Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка».
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Илья представил на конкурсе стихотворение Агнии Барто «Зовите бабку», а Андрей прочитал произведение Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка».
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