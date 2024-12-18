День рождения Каширского краеведческого музея отметят праздничной программой

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Праздничную программу проведут в Каширском краеведческом музее в честь 47-летия учреждения в субботу, 21 декабря, мероприятие будет посвящено дарителям и музейным волонтёрам, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Каширский краеведческий музей был создан 47 лет назад силами энтузиастов-ветеранов и любителей истории. Мероприятие начнётся в два часа дня. В честь праздника только один день будет работать выставка новых поступлений за 2024 год «В дар музею — в дар потомкам. Возрастное ограничение — 6+», — говорится в сообщении.Кроме того, помимо постоянных экспозиций, посвящённых истории, культуре и природе Каширского края, посетителям будет представлена выставка картин «Зимняя палитра» с работами художников из Каширы и Ступина.
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