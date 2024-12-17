Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Более 450 юных спортсменов со всей России собрал масштабный турнир по самбо и дзюдо POWER WEEKEND. Он состоялся в Москве, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
В соревнованиях участвовали юноши и девушки 2011-2018 годов рождения. Каширу на турнире представили спортсмены, занимающиеся в одноимённом спортклубе имени Н.П. Елисеева.
Как отметили в администрации, турнир POWER WEEKEND был организован в рамках проекта «Zа самбо» партии единороссов.
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«В турнире по дзюдо победил Иван Потапов, бронзовыми призёрами стали Полина Капранова, Дарья Чигорина и Таисия Стрельникова. Победителем турнира по самбо стала Ефросинья Романова. Серебряные медали завоевали Дарья Чигорина, Амира Чекаева и Алеся Емельянова. Обладателями бронзы стали Анастасия Лепилина и Максим Емельянов», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, турнир POWER WEEKEND был организован в рамках проекта «Zа самбо» партии единороссов.
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Лора Луганская