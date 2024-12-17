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Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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Более 450 юных спортсменов со всей России собрал масштабный турнир по самбо и дзюдо POWER WEEKEND. Он состоялся в Москве, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
В соревнованиях участвовали юноши и девушки 2011-2018 годов рождения. Каширу на турнире представили спортсмены, занимающиеся в одноимённом спортклубе имени Н.П. Елисеева.
«В турнире по дзюдо победил Иван Потапов, бронзовыми призёрами стали Полина Капранова, Дарья Чигорина и Таисия Стрельникова. Победителем турнира по самбо стала Ефросинья Романова. Серебряные медали завоевали Дарья Чигорина, Амира Чекаева и Алеся Емельянова. Обладателями бронзы стали Анастасия Лепилина и Максим Емельянов», – говорится в сообщении.


Как отметили в администрации, турнир POWER WEEKEND был организован в рамках проекта «Zа самбо» партии единороссов.

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#московская область
Юные самбисты из Каширы завоевали награды турнира в Серпухове
17 декабря 2024, 15:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Спортсмены Данила Горбунов и Вадим Бутузов из городского округа Кашира заняли призовые места на Открытом турнире городского округа Серпухов по самбо среди юношей 11-12 лет и 13-14 лет, посвящённом памяти Николая Егорова, сообщает пресс-служба администрации Каширы.
«Вадим Бутузов и Данила Горбунов завоевали бронзовые медали в своих весовых и возрастных категориях. Оба спортсмена занимаются у тренеров спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева», — говорится в сообщении.
Всего участниками турнира стали более ста юных спортсменов из Серпухова, Каширы, Протвина, Пущина, а также Троицка, Тулы и Тарусы.

Николай Егоров, памяти которого посвящён турнир, был шестикратным чемпионом мира и двукратный чемпион Европы по дзюдо и самбо, а также тренером первой категории и входил в состав сборной России в 1995-1998 годах.

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Биатлонистка Федченко из Подмосковья взяла золото всероссийских соревнований
17 декабря 2024, 13:12

Наталия Федченко (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменка из Московской области Наталия Федченко завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок в возрасте от 19 до 21 года, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Наталия Федченко поднялась на высшую ступень пьедестала почёта по итогам спринта на 7,5 км среди юниорок. Серебряную медаль завоевала представительница Свердловской области, её отставание от первого места составило 5,6 секунды. А бронзовую награду получила биатлонистка из Камчатского края, которая финишировала позже победительницы на 30,2 секунды», — говорится в сообщении.
Всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок проходили в городе Уват Тюменской области с 9 по 13 декабря.

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Подмосковный пловец Трошин выиграл четыре медали на Кубке Беларуси
17 декабря 2024, 10:02

Марк Трошин (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Три золотые и одну бронзовую медаль завоевал спортсмен из Московской области Марк Трошин в составе российской сборной на Кубке Республики Беларусь по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотые медали Марк Трошин выиграл в заплывах на 50, 100 и 200 м на спине, а бронзовую награду завоевал на дистанции 100 м комплексным плаванием», — отмечается в сообщении.
Всего по итогам турнира сборная России получила 74 медали, в том числе 29 золотых. Соревнования проводились в Бресте с 12 по 15 декабря.

Ранее сообщалось, что представительница Московской области Екатерина Шибекина завоевала золотую медаль в дисциплине масс-старт на 20 км среди юниорок 21 года — 23 лет на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.

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Чемпионка Дарья Варфоломеев стала спортсменкой года в Германии
16 декабря 2024, 22:06

Фото: iStock/ photographer

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев заявила на странице в своей социальной сети, что стала спортсменкой 2024 года в Германии.
В голосовании спортсменка набрала 1888 голосов, она опередила толкательницу ядра Йемиси Огунлейе на 79 голосов. Уроженка Барнаула выразила благодарность болельщикам за поддержку и сказала, что уходящий год был невероятным.

«Особенно радуюсь, что наш недооцененный вид спорта — художественная гимнастика — привлекает больше внимания», — отметила Варфоломеев.

Ранее Дарья Варфоломеев говорила о гордости от переезда из Российской Федерации в Германию. Олимпийская чемпионка добавила, что это было самое тяжёлое решение в её жизни.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Дарья Варфоломеев одержала победу в индивидуальном многоборье. За свое выступление 17-летняя Дарья набрала 142,850 балла.

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#гимнастика
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Президент РФ вручил госнаграды победителям Паралимпиады
16 декабря 2024, 17:44

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Кремле Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям XVII Паралимпийских летних игр в Париже, сообщило агентство ТАСС.
Медали ордена Почета и ордена Дружбы вручили 13 спортсменам. Ещё ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоили президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.

Орден Почета вручили победителям соревнований по плаванию с поражением опорно-двигательного аппарата, заслуженным мастерам спорта РФ: двукратный чемпион и серебряный призёр Роман Жданов, Дмитрий Черняев, Андрей Калина, а ещё двукратная чемпионка, серебряный и бронзовый призер Игр по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями, заслуженный мастер спорта Валерия Шабалина.

По итогам XVII Паралимпийских летних игр в Париже российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. В неофициальном медальном зачете по общему количеству медалей россияне расположились на восьмом общекомандном месте.

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Подмосковная лыжница Шибекина выиграла масс-старт на всероссийских соревнованиях
16 декабря 2024, 17:21

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Екатерина Шибекина из Московской области завоевала золотую медаль в дисциплине масс-старт на 20 км среди юниорок 21 года — 23 лет на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Представительница Подмосковья Екатерина Шибекина поднялась на высшую ступень пьедестала. Свою ближайшую соперницу — тюменскую лыжницу Ксению Шорохову — Екатерина опередила на 0,8 секунды. А третье место заняла спортсменка из Татарстана Эльвина Альтапова: её отставание от Екатерины составило 3,1 секунды», — говорится в сообщении.
Всероссийские соревнования по лыжных гонкам проходят с 11 по 17 декабря в Тюмени. Участие в турнире принимают свыше 500 спортсменов в возрастных группах 19-20 лет и 21-23 года из 40 регионов России.

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#медаль
#московская область
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Спортсменка из Подмосковья взяла серебро чемпионата России по шорт-треку
16 декабря 2024, 16:28

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Представительница Московской области Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль на чемпионате России по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек, сообщает пресс-служба подмосковного Миинспорта.
«Фаиля Аймалетдинова показала второй результат на дистанции 1500 метров среди женщин. Золотая и бронзовая медали достались спортсменкам из Свердловской области», — говорится в сообщении.
Фаиля Аймалетдинова заявила, что довольная своим результатом.
«Соревнования для меня прошли успешно, так как это взрослый чемпионат России, и я впервые вступила на пьедестал на таких серьезных соревнованиях», — сказала спортсменка.
Чемпионат России по шорт-треку проводился в Челябинске с 12 по 15 декабря. Соревнования были приурочены к 20-летию ледового дворца «Уральская молния».

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#минспорта мо
#конькобежный спорт
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#чемпионат россии
#медаль
#московская область
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Турнир по синхронному плаванию собрал в Чехове более 300 участников
16 декабря 2024, 15:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Чехов

Свыше 300 спортсменов приняли участие в международном турнире по синхронному плаванию «Русская матрёшка», который в 15-й раз прошёл в Чехове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На турнир собрались представители России Армении, Белоруссии, Казахстана и Сингапура. Зрители увидели выступления девочек и мальчиков в возрасте до 13 лет.
«На торжественном открытии присутствовали представители администрации муниципалитета, тренеры сборных по синхронному плаванию и другие гости. В преддверии Нового года к ребятам пришли сказочные персонажи: Снегурочка, Дед Мороз и символ соревнований – русская матрёшка. Вместе с детьми они зажгли новогоднюю ёлку», – говорится в сообщении.
По итогам соревнований сборная России завоевала множество наград в разных дисциплинах, подтвердив статус фаворита турнира.

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#турнир
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#синхронное плавание
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В Подмосковье запустили цифровую базу по загруженности ФОКов
16 декабря 2024, 14:38

Фото: istockphoto.com/matimix

Работу по проверке и интенсификации работы ФОКов при помощи цифровых инструментов проводят в Московской области, о первых итогах этой программы рассказал в ходе совещания губернатор региона Андрея Воробьёва с главами областных ведомств и муниципалитетов министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.
«Доступность, массовость спорта — это один из национальных приоритетов. Мы проводим в этом направлении весьма заметные мероприятия. Это и центральные стадионы, и подогрев футбольных полей, и наши ФОКи, бассейны, ледовые арены. И дальше будем строить, такой запрос есть», — отметил Андрей Воробьёв.
Для более оптимального использования спортивный инфраструктуры в регионе был запущен проект «50 умных ФОКов». Уже сейчас он показал, что есть потенциал для увеличения загрузки спортобъектов.

«Сейчас мы апробируем систему, чтобы научиться правильно считать загрузку наших спорткомплексов, чтобы мы могли принимать оперативные решения относительно дополнительной загрузки, вносить изменения и понимать, надо ли строить рядом дворец спорта. Первым этапом мы пошли по 50 ФОКам. Мы начали устанавливать камеры с искусственным интеллектом, которые могут анализировать и автоматически выдавать данные по загрузке», — сказал Дмитрий Абарёнов.
Он добавил, что показательные результаты введения цифрового учёта посещаемости дал химкинский ФОК «Юбилейный».

«На примере ФОКа «Юбилейный» в Химках мы видим на бумаге почти полную загрузку и 315 тысяч посещений в год, а по данным с видеокамер видно, что загрузка данного объекта — 63% и 200 тысяч посещений в год. Эта информация поводила перевести в ФОК уроки физкультуры из находящейся рядом школы. Потому что зал в ФОКе шикарный и он в эти часы стоял пустым», — пояснил Дмитрий Абарёнов.
Он добавил, что работа в этом направлении будет расширяться, а также рассказал, что уже сейчас в регионе запушен дашборд: онлайн-портал, в режиме реального времени показывающий степень загруженности того или иного ФОКа. Число спортивных учреждений, подключённых к этой системе, будет увеличиваться.

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