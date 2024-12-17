Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве

Работу по проверке и интенсификации работы ФОКов при помощи цифровых инструментов проводят в Московской области, о первых итогах этой программы рассказал в ходе совещания губернатор региона Андрея Воробьёва с главами областных ведомств и муниципалитетов министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.