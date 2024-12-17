В Кашире проверили состояние грузового и пассажирского транспорта

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Комплексную проверку состояния пассажирского и грузового транспорта, а также самочувствия водителей провели в городском округе Кашира сотрудники ГИБДД и инспекторы Ространснадзора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейда проверялось техническое состояние транспортных средств, оборудование автобусов видеокамерами и системой ГЛОНАСС и соблюдение водителями режима работы и отдыха. При проверке грузовиков внимание уделялось также необходимой документации — путевым листам и пр. Под особым контролем была перевозка опасных грузов: здесь изучались все данные маршрута, скорость движения и длительность остановок», — говорится в сообщении.По итогам проверок существенных нарушений выявлено не было, при этом на некоторых перевозчиков всё же были составлены протоколы.
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