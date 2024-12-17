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В Кашире проверили состояние грузового и пассажирского транспорта

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Комплексную проверку состояния пассажирского и грузового транспорта, а также самочувствия водителей провели в городском округе Кашира сотрудники ГИБДД и инспекторы Ространснадзора, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«В ходе рейда проверялось техническое состояние транспортных средств, оборудование автобусов видеокамерами и системой ГЛОНАСС и соблюдение водителями режима работы и отдыха. При проверке грузовиков внимание уделялось также необходимой документации — путевым листам и пр. Под особым контролем была перевозка опасных грузов: здесь изучались все данные маршрута, скорость движения и длительность остановок», — говорится в сообщении.
По итогам проверок существенных нарушений выявлено не было, при этом на некоторых перевозчиков всё же были составлены протоколы.

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#общественный транспорт
В акции «ГИА. Осознанность. Профориентация» приняли участие более 1,5 тыс. школьников
17 декабря 2024, 16:32

Фото: Министерство образования Московской области

В Московской области продолжается ежегодная акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». Мероприятие прошло в Мытищах, Волоколамске и Богородском городском округе и собрало более полутора тысяч учащихся и их родителей из Подмосковья, сообщает Министерство образования Московской области.
Учреждения среднего и высшего профессионального образования и представители предприятий городских округов предоставили участникам информацию о возможностях и успешном пути развития в выбранной профессии.

Учащиеся и их семьи ознакомились с образовательными учреждениями, такими как Волоколамский филиал Красногорского колледжа, Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка», Московский областной казачий институт технологий и управления (филиал МГУТУ им. К. Г. Разумовского), Бизнес-академия экономики и сервиса, филиал ГУП, Ногинский колледж, Московский Политех, Подмосковный колледж «Энергия», а также с предприятиями, такими как Богородский хладокомбинат, АО «Петрус», АО «Чистовье» и Электростальский химико-механический завод им. Н. Д. Зелинского.

Ученики приняли участие в мастер-классах, организованных представителями университетов и колледжей. Это позволило им ознакомиться с различными отраслями и профессиональными областями, а также получить полезные советы от квалифицированных педагогов и сотрудников успешных компаний.

Пресс-служба сообщила, что акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» проводится в Московской области с 2022 года и помогает учащимся прогнозировать свои результаты на ОГЭ и ЕГЭ, а также выбирать предметы для итоговой аттестации.

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#егэ
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В городском округе Видное состоялся Бал школьного спорта
17 декабря 2024, 16:13

Фото: Министерство образования Московской области

В Детской школе искусств города Видное прошёл Бал школьного спорта Подмосковья, участниками которого стали около 240 лучших спортсменов и преподавателей. О награждении победителей и призёров спортивных мероприятий, которые проводились в регионе в 2024 году, сообщает Министерство образования Московской области.
Директор областного центра дополнительного образования и воспитания Юрий Макеев наградил победителей региональных этапов соревнований «ГТО-командный зачёт» и Всероссийской акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам». Он также отметил лауреатов и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей физкультуры и спорта, а также конкурса «Учитель здоровья России — 2024».

Фото: Министерство образования Московской области

«Всего в спортивных мероприятиях Подмосковья принимают участие более полумиллиона школьников. На награждение приехали ребята почти из всех городских округов Московской области. В школах региона созданы спортклубы, есть свои спортивные команды. Спорт развивается в каждом уголке Подмосковья», — подчеркнул Макеев.
Кроме того, участников поздравил президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов. Он вручил награды победителям региональных этапов «Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр», соревнований «Олимпийская команда» и Всероссийского конкурса среди школьных спортивных клубов.

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Россиян предупредили о новом виде мошенничества
МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества через приложения для посылок
17 декабря 2024, 15:38

Фото: iStock/artoleshko

МВД предупредило россиян о новом виде мошенничества, в котором злоумышленники используют фейковые приложения-трекеры для отслеживания посылок. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Сначала злоумышленники создают сайты несуществующих оптовых магазинов с товарами по привлекательным ценам. При этом заказы якобы можно оплатить исключительно при получении, а для их подтверждения необходимо только указать ФИО, адрес и телефон.

Через некоторое время потенциальной жертве поступает сообщение, что оформленный заказ отправлен. Для его отслеживания предлагают скачать специальное мобильное приложение-трекер по ссылке, которую присылает менеджер магазина. Согласно данным ведомства, под видом трекера пользователь скачивает мобильный банковский троян - Mamont, который предоставляет мошенникам доступ к телефону.

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#покупки
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Певец Буйнов исполнит мечту маленькой пациентки Детского центра им. Рошаля
17 декабря 2024, 15:37

Александр Буйнов (фото: А. Буйнов)

Певец Александр Буйнов принял участие в акции «Ёлка желаний» в подмосковном Красногорске: с новогоднего дерева, установленного в Детском областном клиническом центр имени Л.М. Рошаля, он снял одну из детских записок и взялся исполнить загаданное там желание.
Семилетняя пациентка клиники Катя мечтала получить в подарок плюшевую собаку: теперь благодаря «звёздному» Деду Мороз у неё будет целых две игрушки — маленькая и большая.

Александр Буйнов (фото: А. Буйнов)

«В выбранном «письме желаний» девочка Катя загадала получить собаку с длинными ушами. Нет ничего проще. Мой подарок скоро будет передан Кате, а всем ребятам, а также Кате мне хочется пожелать здоровья, и пусть все ваши мечты и желания сбываются! С наступающим Новым Годом!» — написал Александр Буйнов в своём Telegram-канале.
Кроме того, он призвал всех взрослых совершать больше добрых и полезны дел.

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Деградация и регресс: Матвиенко заявила о провале «мусорной реформы»
Матвиенко заявила, что «мусорная реформа» не принесла положительных результатов
17 декабря 2024, 15:31

Валентина Матвиенко (Фото: Алексей Даничев/РИА Новости)

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о провале начавшейся шесть лет назад реформы обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации («мусорной реформы»).
«В итоге то, что должно было стать реформой, оказалось больше похоже на деградацию и регресс», — сказала председатель верхней палаты парламента на заседании Совета законодателей РФ.
По её словам, благодаря «мусорной реформе» должна была быть выстроена чёткая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов, но в реальности этого сделать не удалось.

Она отметила, что региональные операторы, доход которых составляет сотни миллиардов рублей, оказались фактически никому не подотчётны.

Ситуация улучшилась, когда вице-премьер Дмитрий Патрушев подключился к проблеме. Так, по инициативе Совета Федерации создан Федеральный штаб при Минприроды, в каждом субъекте работают региональные штабы во главе с губернаторами.
«Теперь у нас есть полная картина по каждому региону», — цитирует слова главы Совфеда ТАСС.
Она привела данные, согласно которым в стране не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники.

Также Валентина Матвиенко призвала всех региональных руководителей выходить с законодательными инициативами, которые касаются переработки и утилизации отходов.

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Блогер из Китая сравнил цены на продукты в России и КНР
Блогер Хкукан: в Китае дороже молоко и мясо, а фрукты дешевле, чем в РФ
17 декабря 2024, 15:30

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Китайский блогер Сюй Хкукан, долгое время проживавший в России, поделился своими наблюдениями о ценах на продукты в двух странах в интервью каналу «‎360».
Он отметил, что стоимость продуктов варьируется в зависимости от категории. По словам Хкукана, мясо и молочные продукты в Москве значительно дешевле, чем в Китае. В то же время овощи и фрукты, по его мнению, более доступны по цене в КНР.

Например, он упомянул, что пакет молока объемом 500 миллилитров стоит около 15 юаней, что эквивалентно примерно 200 рублям по текущему курсу. Блогер также добавил, что жизнь в китайском городе Гуанчжоу кажется ему более дорогой по сравнению с Москвой.

Китай резко поднял тарифы на ЖД перевозки грузов в Россию и Белоруссию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#блогер
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Подмосковный фестиваль «Царская уха» признали одним из лучших туристических событий России
17 декабря 2024, 14:58

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Каждый год в посёлке Белоомут, расположенном в городском округе Луховицы, проходит гастрономический фестиваль «Царская уха». В финале международной премии Russian Event Awards это мероприятие было удостоено диплома второй степени в категории «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом году на премию Russian Event Awards было представлено более 300 проектов из разных регионов России и стран СНГ. Гастрономический фестиваль «Царская уха» привлёк внимание жюри и зрителей своей оригинальностью и культурной ценностью.

Заместитель директора центра «Заречье» Галина Никишова подчеркнула, что участие в премии позволило их команде получить новые знания, обменяться опытом с коллегами и повысить узнаваемость фестиваля «Царская уха» на национальном уровне. Теперь этот гастрономический праздник включён в Национальный календарь лучших туристических событий России, что открывает новые перспективы для его развития и привлечения туристов.

Проект «Царская уха» участвует в конкурсе на получение президентского гранта для реализации культурных и творческих проектов в 2025 году. Такие конкурсы помогают привлечь внимание к необычным мероприятиям и обеспечить им необходимую поддержку для дальнейшего развития.

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Общественная палата Подмосковья подвела итоги работы за год
17 декабря 2024, 14:50

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов)

Члены Общественной палаты Московской области подвели итоги работы в 2024 году и наметили основные задачи на 2025 год в ходе пленарного заседания, состоявшегося в Красногорске, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Хочу поблагодарить каждого из коллег за активную позицию и вклад в развитие гражданского общества. В будущем году перед нами встает важная задача – празднование 80-летия Победы. Это событие имеет огромное значение не только для каждого из нас лично, но и для всей страны. Мы должны сделать всё возможное, чтобы достойно отметить этот великий праздник», — сказал председатель Общественной палаты Московской области Анатолий Торкунов.
Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин также поблагодарил членов Общественной палаты за активную деятельность и отметил их вклад в помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.

«В этом году очень много было сделано в части заботы об участниках СВО и их семьях. В каждом округе продолжают работать центры поддержки. Есть так называемая система кураторства. И я признателен членам Общественной палаты, которые этим занимаются. Это приоритет номер один для всех органов власти, и тех, кто вовлечен в общественную деятельность», — сказал Вячеслав Духин.

Вячеслав Духин (фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов)

В свою очередь, первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева напомнила, что в VIII созыве палаты появилась комиссия по волонтёрству, добровольчеству и вопросам специальной военной операции. Кроме того, работать начали ещё четыре новые комиссии: по законотворчеству и взаимодействию с общественными советами при центральных исполнительных органах власти, по социальным коммуникациям и обращениям граждан, по общественному контролю и открытости власти и по спорту и здоровому образу жизни.

Была также отмечена реализованная совместно с РЖД инициатива общественников, направленная на сохранение культурного наследия: на Ярославском направлении было запущено два тематических поезда, посвящённых музею «Абрамцево» и меценату Савве Мамонтову. В будущем году планируется запустить девять таких поездов.

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#московская область
#подмосковье
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Студентки колледжа «Подмосковье» приняли участие в образовательной программе
17 декабря 2024, 14:46

Фото: Министерство образования Московской области

Студентки колледжа «Подмосковье» Виктория Галахова и Дарья Кузнецова приняли участие в образовательной программе «Смена-Профессиум», сообщает Министерство образования Московской области.
В рамках программы обучающиеся продемонстрировали свои профессиональные навыки во Всероссийском детском центре «Смена» под руководством опытных преподавателей. На модуле «Проектируем» девушки разработали и провели собственное мероприятие воспитательного характера для студентов системы среднего профессионального образования — викторину «Семейные традиции». Кроме того, они организовали новогодний квест для участников другого отряда.

Студенты освоили навыки составления резюме, успешно прошли собеседования и прошли краткосрочную стажировку. Каждый из них отвечал за определённое направление работы.

Кроме того, девушки посетили курсы вожатых и участвовали в различных образовательных мероприятиях, где изучали основы наставничества, учились разрешать конфликты и многое другое.

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#минобразования мо
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#образование
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