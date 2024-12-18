Для молодёжи Каширы провели викторину «Новогодние традиции»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Интерактивную викторину «Новогодние традиции» организовала для студентов корпусов «Кашира» и «Ожерелье» профессионального колледжа «Московия» специалистка по социальной работе с молодежью Каширского молодежного центра Наталья Турочкина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Викторина состояла из нескольких этапов, на каждом из которых участники должны были решать различные интеллектуальные задачи и выполнять творческие задания, связанные с символами новогодних праздников и новогодними традициями в разных странах», — говорится в сообщении.Целью организации игры-викторины было создание праздничной атмосферы, расширения кругозора, укрепление дружеских связей между молодежью и расширение кругозора участников. Мероприятие прошло на большом эмоциональном подъёме.
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