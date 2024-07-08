День семьи, любви и верности отпраздновали в 23 парках и скверах Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Концерты и пикники в честь Дня семьи, любви и верности провели в минувшие выходные в 23 скверах и парках Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В рамках праздниках семейным парам дарили букеты из ромашек, а для детей организовали мастер-классы, игры и другие развлечения», — говорится в сообщении.Центральной площадкой празднования в Подмосковье стала усадьба Архангельское.
«Здесь в представители областного Минсоцразвития и духовенства поздравили подмосковные семьи, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей, вручили медали «За любовь и верность» и заслуженные награды», — отметили в пресс-службе.Для детей и взрослых организовали концерт, а завершился праздник тем, что в небо выпустили белых голубей.
Как рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, каждый год в Подмосковье заключают брак свыше 55 тысяч пар.
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