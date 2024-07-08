Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ День семьи, любви и верности отпраздновали в 23 парках и скверах Подмосковья

День семьи, любви и верности отпраздновали в 23 парках и скверах Подмосковья

08 июля 2024, 13:13
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оригинал
Концерты и пикники в честь Дня семьи, любви и верности провели в минувшие выходные в 23 скверах и парках Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В рамках праздниках семейным парам дарили букеты из ромашек, а для детей организовали мастер-классы, игры и другие развлечения», — говорится в сообщении.
Центральной площадкой празднования в Подмосковье стала усадьба Архангельское.



«Здесь в представители областного Минсоцразвития и духовенства поздравили подмосковные семьи, которые внесли большой вклад в сохранение семейных ценностей, вручили медали «За любовь и верность» и заслуженные награды», — отметили в пресс-службе.
Для детей и взрослых организовали концерт, а завершился праздник тем, что в небо выпустили белых голубей.

Как рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, каждый год в Подмосковье заключают брак свыше 55 тысяч пар.

Читайте также:

День семьи, любви и верности в селе Рахманово отметили концертом и арт-конкурсом

Стала известна программа фестиваля-путешествия в Зарайск «Достоевский»

Школьников Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе сказок
#день семьи
#любви и верности
#праздник
#архангельское
#московская область
#подмосковье
#минсоцразвития мо
День семьи, любви и верности в селе Рахманово отметили концертом и арт-конкурсом
08 июля 2024, 11:33

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.

Праздник в честь Дня семьи, любви и верности провели в селе Рахманово Павлово-Посадского городского округа, жителей поздравил замглавы муниципалитета Филипп Ефанов, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Сердечно поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности! От всей души благодарю супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе взаимопонимания, мудрости и поддержки. А молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережет и приумножает семейные традиции. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, звенит детский смех!» — сказал Ефанов.
В концертной программе праздника приняли участие артисты местного ДК: танцевальные коллективы «Капель» и «Жасмин», вокальная группа «Мелодия», ансамбль народной песни «Рябинушка» и многие другие, а также кавер-группа «Две души» из Назарьевского ДК.

Кроме того, на празднике провели конкурс детского рисунка. Победителями стали Алина Чижикова, Ульяна Шуйкова и Диана Скоркина, им подарили по коробке мороженого.

Читайте также:

6 июля в Павловском Посаде прошли концерты в честь Дня семьи, любви и верности

Художник из Павловского Посада создаёт картины из дерева

Музей истории русского платка и шали в Павловском Посаде открывается по новому адресу
#павловский посад
#праздник
#день семьи
#любви и верности
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Франция запретила вывозить из страны два личных пистолета Наполеона Бонапарта
07 июля 2024, 01:52

Фото: iStock/saiko3p

Министерство культуры Франции запретило вывозить из страны два пистолета, принадлежавших Наполеону Бонапарту. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на распоряжение властей. Стоимость личного оружия императора оценивается от 1,2 млн до 1,5 млн евро, уточнили в издании.
Отмечается, запрет ввели в связи с тем, что в ближайшее время два капсюльных пистолета с портретом Наполеона, инкрустированные серебром и золотом, должны выставить на торгах. Таким образом власти хотят избежать вывоза культурного достояния из страны, если у нового хозяина возникнет такое желание.

В издании пояснили, что если приобретатель решит все же вывезти пистолеты Бонапарта, у Франции будет 30 месяцев на то, чтобы выкупить их обратно.

Агентство заявляет, что данными пистолетами Наполеон Бонапарт владел уже после своего поражения в войне с Российской империей и коалицией.

Читайте также:

Выяснилось, как выборы во Франции отразятся на Киеве

«Русские стреляли»: что нашла экспедиция на Багамах

Дизайнер Алексеев раскрыл детали работы с костюмами оперы «Любовь д’Артаньяна»
#запрет
#страны
#франция
#история
#культура
#экспорт
#торги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушла из жизни телеведущая, народная артистка СССР Аза Лихитченко
06 июля 2024, 11:38

Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов

Скончалась диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из ведущих программы «Время» Аза Лихитченко, об этом сообщает «Первый канал».
«Печальная новость. Не стало Азы Лихитченко. Легендарный диктор Центрального телевидения, одна из первых ведущих программы «Время». Безупречный образ на экране — сдержанная, уверенная, открытая. Она рассказывала зрителям о главных событиях в жизни страны», — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Известно, что артистка скончалась в возрасте 86 лет, однако причины её смерти не сообщаются.

Лихитченко удостоена званий «Заслуженная артистка РСФСР» и «Народная артистка РСФСР», а в 2011 году она получила «Орден Дружбы» за заслуги в развитии отечественного телевидения и радио.

Читайте также:

Ушла из жизни народная артистка СССР Лиана Исакадзе

В США скончалась скандальная блогер Лена Миро: ЖЖ, сплетни о звёздах и брак с американцем

Лауреат «Оскара» умер на 90-м году жизни
#смерть
#артист
#ссср
#телевидение
#радио
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Русские стреляли»: что нашла экспедиция на Багамах
Allen Exploration нашла у Багамских берегов русские пушки времен Крымской войны
06 июля 2024, 10:53

Фото: istockphoto/Iuliia Petrovskaia

Русские пушки времен Крымской войны в районе Багамских островов нашла подводная экспедиция Allen Exploration. Об этом говорится в материале для журнала Allen Exploration Ocean Dispatches. Уточняется, находка стала трофеем для армии Британии. Всего обнаружили 24 орудия, включая редкие.
«Русские стреляли из этих орудий по туркам, англичанам и французам во время обороны Севастополя», — сказано в материале.

Кроме того, команда исследователя Карла Аллена нашла пушечную цапфу, где выбиты данные об изготовлении орудия. На фото видно, что пушку отлили на Александровском заводе Петрозаводска под руководством мастера из Шотландии Адама Армстронга. Ее серийный номер 13798.

По информации участников экспедиции, пушку могли использовать в войне с Наполеоном, и к моменту обороны Севастополя она уже устарела.

Читайте также:

«Общественное»: Залужный 10 июля приступит к работе послом в Великобритании

Зумер напал на детей мигрантов с перцовым баллончиком в Саратове

В США раскрыли, к чему готовится Зеленский
#мир
#экспертное мнение
#крым
#севастополь
#война
#россия
#оружие
#исследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна программа фестиваля-путешествия в Зарайск «Достоевский»
05 июля 2024, 19:59

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В усадьбе «Даровое» под Зарайском 20-21 июля пройдёт фестиваль-путешествие «Достоевский». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. О программе фестиваля рассказали на пресс-конференции, которая прошла сегодня в Библиотеке им. Ф. М. Достоевского.
В усадьбе жила семья великого русского писателя, там Фёдор Михайлович провёл детство и юность. Гости смогут побывать в знаковых для него местах, посетить театральные премьеры.
«В России пока нет фестиваля, равного по масштабам Достоевскому, и мы решили делать его там, где он был счастлив. Но чтобы люди приехали в Зарайск, фестиваль должен быть разноформатным и мультижанровым. Это и детские программы, и спектакли, и концерты, и карнавалы. Мы привлекаем прекрасных драматургов, литераторов, писателей. Фестивалем заинтересовался режиссёр из Индии. Надеемся, что в будущем проект станет международным», – сказал народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов.
Как отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, фестиваль поможет привлечь больше туристов.
«Зарайск – небольшой красивый город, сохранивший исторический облик, где провёл детство Достоевский. Мы вместе с Евгением Мироновым в этом году решили организовать там первый большой фестиваль с обширной программой. Это премьеры на воде, в музее-усадьбе «Даровое» и в Зарайском кремле. Будет задействована вся городская среда. Наша задача – чтобы Зарайск стал таким же брендом, как Ясная Поляна или Михайловское. Надеемся, что фестиваль станет ежегодным, будет привлекать туристов и, безусловно, бизнес. Строительство отелей, гостевых домов, кафе, ресторанов – сейчас мы активно этим занимаемся», – поделился планами Кузнецов.
Гала-премьера фестиваля – спектакль-концерт «Бедные люди» по первому роману Достоевского с участием Миронова и Юлии Хлыниной. Он пройдёт в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.
«Этот текст раннего Достоевского наполнен любовью, пронзительным светом и юмором. Это очень трогательная история. Произведение написано почти два столетия назад, но звучит очень современно. Я очень жду, когда мы вместе со зрителями во всё это погрузимся», – рассказала актриса театра и кино Хлынина.

В музее-усадьбе «Даровое» состоится премьера саунд-спектакля «Поле» Александра Шумилина и театральной компании «Немхат» по воспоминаниям братьев Достоевских. Режиссёр Юрий Квятковский представит премьеру спектакля-путешествия по реке Осётр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека».
«Я очень благодарна организаторам за погружение в мир Достоевского. Наш перформанс основывается на дневниках и письмах – мыслях Фёдора Михайловича, его идеях и переживаниях. Спектакль развернётся прямо на реке. Перед зрителями буквально проплывут образы известных произведений писателя. Это фантасмагория на фоне природы, стихии, леса и воды с элементами хореографии», – отметила драматург спектакля «Сон смешного человека» Анастасия Скорик.
Слушатели аудиоспектакля Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» смогут заглянуть за стены кремля и посетить Никольский собор, где бывал Достоевский. А завершится прогулка панорамным видом на Зарайск.
«Это необычный формат – спектакль-променад, прогулка по раннему рассказу Достоевского «Маленький герой». Люди будут ходить по Зарайскому Кремлю в наушниках, гулять внутри его стен, погрузившись в атмосферу детства, взросления главного героя. Специфика аудиоформата такова, что сначала нужно пройти по локациям, придумать маршруты, и только потом наполнять их содержанием», – поделился Баталов.
В литературном лектории пройдут дискуссии и встречи с писателями, издателями и исследователями творчества Достоевского. Кроме того, посетители смогут изучить книжную коллекцию, посвящённую писателю. По итогам фестиваля писатель и журналист Антон Секисов выпустит эссе-травелог, а позже – альманах, который презентуют в следующем году.

Также гостей ждёт выставка графики. Среди экспонатов – работы студентов Школы дизайна ВШЭ и Детской школы искусств им. А. С. Голубкиной с важнейшими фразами писателя, выступление коллектива Dostoevsky Jazz. Композиторы и саунд-художники создадут шумовую симфонию на основе описания звуков в текстах Достоевского. А главные туристические улицы города заполнят красочные шествия и перформансы.

Помимо обширной культурной программы для гостей фестиваля будет организована ярмарка. Желающие смогут попробовать знаменитую зарайскую коврижку «Федина радость», выпить чай из самовара. А местные фермеры представят новый сорт сыра «Юный Фёдор Михайлович». На ярмарке пройдет выставка российских дизайнеров.

Подробнее о программе фестиваля читайте по ссылке.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

Читайте также:

Много света: На пресс-конференции рассказали, как пройдет фестиваль «Достоевский»

Зрителей фестиваля «Достоевский» в Зарайске ждут спектакли, музыка и ярмарка

Воробьёв назвал главные мероприятия губернаторской программы «Лето в Подмосковье»
#культура
#искусство
#фестиваль
#лето в подмосковье
#писатель
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Много света: На пресс-конференции рассказали, как пройдет фестиваль «Достоевский»
Артист Миронов: фестиваль «Достоевский» раскроет писателя по-новому
05 июля 2024, 19:21

Масштабный проект искусств, посвященный великому писателю Ф.М.Достоевскому, пройдет в подмосковном Зарайске 20 и 21 июля. В программе необычные спектакли, шумовая симфония, перфомансы, ярмарка и выставка российских дизайнеров.
«Фестиваль «Достоевский» — это событие, которое должно быть. Мы надеемся, что фестиваль станет популярным местом силы, как «Мелиховская весна», которая проходит более 10 лет, как фестиваль Чайковского и многие другие. Для нас это такой шаг, чтобы раз в год город звучал молодыми режиссерами на разных площадках, большими артистами, великим музыкантами. По масштабу, по количеству площадок, локаций, разнообразию, я считаю, что это событие достойно к посещению для жителей Московской области и Москвы. Мы всячески будем стараться поддерживать это все, чтобы фестиваль был ежегодным, чтобы город активно развивался»», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фото: Радио 1

Художественным руководителем фестиваля стал народный артист, знаменитый актёр Евгений Миронов.

«Конечно же, это авантюра. Но, с другой стороны, Достоевский был игрок, и очень азартный игрок. Зарайск — такой маленький город, но такое большое количество исторических событий и имен. Когда я поехал в поместье «Даровое», то увидел, что стоит небольшой флигель, и больше ничего. А потом я подумал: как это круто, потому что тут в работу включается творчество и фантазия. В этом месте Федор Михайлович — мальчик — бегал со своими родными братьями и сестрами на эту речку, она сохранилась. Объекты основные, достоверные есть, а дальше дело творцов. Что там было? А было там самое главное — он был счастлив. Через призму, через мальчика, через личность, которая там созревала, через личность Достоевского мы решили посмотреть», — поделился народный артист.


Фото: Радио 1

В рамках фестиваля состоятся премьерные показы нескольких спектаклей. Главной премьерой, по словам театрального критика Оксаны Ефременко, стали «Бедный люди».

«Как рождается талант, что влияет на человека, какие впечатления потом перерождаются в творческие впечатления. Главная премьера «Бедные люди». Мы погружаемся в историю того, как текст работает», — отметила Оксана Ефременко.

Актриса театра и кино Юлия Хлынина, играющая главную роль в спектакле, добавила, что в тексте замечается пронзительный свет.


Также на фестивале пройдет путешествие по реке Осётр, которая стала важным моментом в рассказе Фёдора Михайловича «Сон смешного человека».

«Это какое-то невероятное погружение для меня самой в мир Достоевского. Мы основывались на фразе «мимо проплывают образы», и река как символ времени, как символ жизни, которая проходила у Федора Михайловича», — сообщила драматург спектакля «Сон смешного человека» Анастасия Скорик.

Программа фестиваля очень обширная и занимает почти весь город. Можно будет заглянуть за стену Кремля и посетить Никольской собор, слушая аудиоспектакль узбекского и российского театрального режиссёра и актёра Талгата Баталова.

«Когда мы с композитором приехали в Зарайск, то поняли, что Зарайск и Кремль похожи на музыкальную шкатулку. Очень мило и камерно. Мы придумали маршрут, когда зрители будут ходить в наушниках по Зарайску, по Кремлю, залезать в эти башни, и вместе с героем рассказа будут взрослеть», — отметил он.


Фото: Радио 1
По словам режиссера, основателя и руководителя пермской театральной команды «немхат» Александра Шумилина, задача проекта — чтобы каждый зритель смог прочувствовать то же, что чувствовал Достоевский и его семья.

Также на площадке будут проводиться лекции, где исследователи и современные писатели подробно расскажут про Достоевского и его жизнь.
«Я сейчас слышу «свет, природа, плоты» — это вообще не про него. И это очень круто. У нас Достоевский ассоциируется с мрачным Петербургом, с коридорами, с подсознанием, с городскими улицами. А здесь на контрасте со всем летом, солнечной природой, пресловутым природой. Надо брать с собой крем на фестивале будет много света», — сказал писатель, доцент Литературного института им. Горького Александр Снегирёв.

На улицах Зарайска в дни фестиваля пройдут шествия и перфомансы, участниками которых станут гигантские куклы Достоевского, Пушкина, Гоголя и Хармса. А около Кремя развернется гастрономическая ярмарка по рецептам семьи Достоевских.
«Наш фестиваль развернут к свету. Вам будет весело и неожиданно», — сказала генеральный продюсер фестиваля-путешествия в Зарайск «Достоевский», СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

Подробнее о программе фестиваля читайте здесь.

Читайте также:

Зрителей фестиваля «Достоевский» в Зарайске ждут спектакли, музыка и ярмарка

Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек

В «Новом Иерусалиме» стартовал фестиваль «Лето. Музыка. Музей»
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дизайнер Алексеев раскрыл детали работы с костюмами оперы «Любовь д’Артаньяна»
05 июля 2024, 18:04

Фото: iStock/nicoletaionescu

Ведущий российский дизайнер и член редакционного совета «Петербургского дневника» Леонид Алексеев поделился тем, как проходила работа над спектаклем «Любовь д’Артаньяна» (12+), премьера которого состоится 6 июля в Нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина.
Отмечается, что это новая версия «Трёх мушкетеров», рассказывающая о молодых людях, живущих в 1970-х годах в СССР, которые, собравшись в ДК начинают репетировать пьесу по роману Александра Дюма. Примеряя на себя образы героев произведения, герои постепенно вживаются в свои роли.

«Спектакль объединяет как оперные, так и балетные номера. Мы много времени работали над придворными костюмами, которые в то время очень сложно строились. Одежда напоминала объёмные колеты. Их необходимо было заполнить вышивкой. Также мы использовали бесчисленное количество серебряных камней. Много работали и с аксессуарами», – рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Алексеев.

До этого россиянам раскрыли, как избавиться от пятен от духов на одежде. Специалисты рекомендуют для выведения таких загрязнений использовать обычную воду, спирт, лимонный сок, пятновыводитель или глицерин. Как пишет Общественная Служба Новостей, такие пятна не следует тереть грубой щеткой, а лучше удалять их круговыми движениями от центра к периферии.

Ранее стилист Алекса Евдокимова заявляла, что шорты из качественной однотонной ткани помогут создать стильный городской образ.

Читайте также:

Стилист рассказала, как правильно подобрать идеальные шорты для города

Зрителей фестиваля «Достоевский» в Зарайске ждут спектакли, музыка и ярмарка

Россияне стали покупать больше купальников в этом году
#музыка
#дк
#спектакль
#одежда
#специалисты
#стилист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Школьников Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе сказок
05 июля 2024, 16:46

Фото: iStock/filipfoto

Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, будет проходить с 10 по 30 июля, в этом году она посвящена сказкам, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
В рамках акции проведут творческий конкурс для школьников, любой участник которого сможет продемонстрировать свои актёрские и литературные таланты.

«Для участия в конкурсе нужно записать видеоролик с прочтением сказки в одной из трёх номинаций: «Моя авторская сказка», «Сказки русских писателей» и «Сказки народов России». И оставить заявку в личном кабинете на портале культурадляшкольников.рф», — говорится в сообщении.
Жюри выберет 30 наиболее интересных работ, эти видео разместят на портале акции.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте культурадляшкольников.рф.

Читайте также:

В Подмосковье стартуют конкурсы на соискание двух литературных премий

В Подмосковье состоится финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»

В Росси стартовал конкурс наставников «Быть, а не казаться!»
#конкурс
#школьники
#литература
#дети
#творчество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ушла из жизни народная артистка СССР Лиана Исакадзе
05 июля 2024, 15:46

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Стало известно о смерти народной артистки СССР, скрипачки Лианы Исакадзе.
О смерти Исакадзе Первый канал Грузии, ссылаясь на родственников скрипачки.

Артистка ушла из жизни в возрасте 77 лет, однако точная причина её смерти пока не разглашается.

Исакадзе родилась в Тбилиси, но получать высшее образование отправилась в Москву. Юная скрипачка поступила в Московскую консерваторию имени Петра Чайковского, а после её окончания приняла решение остаться в российской столице.

Исакадзе играла на скрипке Страдивари, которую ей предоставила Московская коллекция музыкальных инструментов. Она много гастролировала не только по России, но и по зарубежным странам, получив мировое признание.

Читайте также:

В США скончалась скандальная блогер Лена Миро: ЖЖ, сплетни о звёздах и брак с американцем

В Донецке скоропостижно скончалась известная балерина Александра Ежунова

Принявшая постриг в монахини актриса Яцкина скончалась на 80-м году жизни
#смерть
#артист
#ссср
#грузия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф