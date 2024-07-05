Стала известна программа фестиваля-путешествия в Зарайск «Достоевский»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В усадьбе «Даровое» под Зарайском 20-21 июля пройдёт фестиваль-путешествие «Достоевский». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. О программе фестиваля рассказали на пресс-конференции, которая прошла сегодня в Библиотеке им. Ф. М. Достоевского.
В усадьбе жила семья великого русского писателя, там Фёдор Михайлович провёл детство и юность. Гости смогут побывать в знаковых для него местах, посетить театральные премьеры.
Как отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, фестиваль поможет привлечь больше туристов.
В музее-усадьбе «Даровое» состоится премьера саунд-спектакля «Поле» Александра Шумилина и театральной компании «Немхат» по воспоминаниям братьев Достоевских. Режиссёр Юрий Квятковский представит премьеру спектакля-путешествия по реке Осётр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека».
Также гостей ждёт выставка графики. Среди экспонатов – работы студентов Школы дизайна ВШЭ и Детской школы искусств им. А. С. Голубкиной с важнейшими фразами писателя, выступление коллектива Dostoevsky Jazz. Композиторы и саунд-художники создадут шумовую симфонию на основе описания звуков в текстах Достоевского. А главные туристические улицы города заполнят красочные шествия и перформансы.
Помимо обширной культурной программы для гостей фестиваля будет организована ярмарка. Желающие смогут попробовать знаменитую зарайскую коврижку «Федина радость», выпить чай из самовара. А местные фермеры представят новый сорт сыра «Юный Фёдор Михайлович». На ярмарке пройдет выставка российских дизайнеров.
Подробнее о программе фестиваля читайте по ссылке.
Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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«В России пока нет фестиваля, равного по масштабам Достоевскому, и мы решили делать его там, где он был счастлив. Но чтобы люди приехали в Зарайск, фестиваль должен быть разноформатным и мультижанровым. Это и детские программы, и спектакли, и концерты, и карнавалы. Мы привлекаем прекрасных драматургов, литераторов, писателей. Фестивалем заинтересовался режиссёр из Индии. Надеемся, что в будущем проект станет международным», – сказал народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов.
Как отметил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, фестиваль поможет привлечь больше туристов.
«Зарайск – небольшой красивый город, сохранивший исторический облик, где провёл детство Достоевский. Мы вместе с Евгением Мироновым в этом году решили организовать там первый большой фестиваль с обширной программой. Это премьеры на воде, в музее-усадьбе «Даровое» и в Зарайском кремле. Будет задействована вся городская среда. Наша задача – чтобы Зарайск стал таким же брендом, как Ясная Поляна или Михайловское. Надеемся, что фестиваль станет ежегодным, будет привлекать туристов и, безусловно, бизнес. Строительство отелей, гостевых домов, кафе, ресторанов – сейчас мы активно этим занимаемся», – поделился планами Кузнецов.Гала-премьера фестиваля – спектакль-концерт «Бедные люди» по первому роману Достоевского с участием Миронова и Юлии Хлыниной. Он пройдёт в сопровождении камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.
«Этот текст раннего Достоевского наполнен любовью, пронзительным светом и юмором. Это очень трогательная история. Произведение написано почти два столетия назад, но звучит очень современно. Я очень жду, когда мы вместе со зрителями во всё это погрузимся», – рассказала актриса театра и кино Хлынина.
В музее-усадьбе «Даровое» состоится премьера саунд-спектакля «Поле» Александра Шумилина и театральной компании «Немхат» по воспоминаниям братьев Достоевских. Режиссёр Юрий Квятковский представит премьеру спектакля-путешествия по реке Осётр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека».
«Я очень благодарна организаторам за погружение в мир Достоевского. Наш перформанс основывается на дневниках и письмах – мыслях Фёдора Михайловича, его идеях и переживаниях. Спектакль развернётся прямо на реке. Перед зрителями буквально проплывут образы известных произведений писателя. Это фантасмагория на фоне природы, стихии, леса и воды с элементами хореографии», – отметила драматург спектакля «Сон смешного человека» Анастасия Скорик.Слушатели аудиоспектакля Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» смогут заглянуть за стены кремля и посетить Никольский собор, где бывал Достоевский. А завершится прогулка панорамным видом на Зарайск.
«Это необычный формат – спектакль-променад, прогулка по раннему рассказу Достоевского «Маленький герой». Люди будут ходить по Зарайскому Кремлю в наушниках, гулять внутри его стен, погрузившись в атмосферу детства, взросления главного героя. Специфика аудиоформата такова, что сначала нужно пройти по локациям, придумать маршруты, и только потом наполнять их содержанием», – поделился Баталов.В литературном лектории пройдут дискуссии и встречи с писателями, издателями и исследователями творчества Достоевского. Кроме того, посетители смогут изучить книжную коллекцию, посвящённую писателю. По итогам фестиваля писатель и журналист Антон Секисов выпустит эссе-травелог, а позже – альманах, который презентуют в следующем году.
Также гостей ждёт выставка графики. Среди экспонатов – работы студентов Школы дизайна ВШЭ и Детской школы искусств им. А. С. Голубкиной с важнейшими фразами писателя, выступление коллектива Dostoevsky Jazz. Композиторы и саунд-художники создадут шумовую симфонию на основе описания звуков в текстах Достоевского. А главные туристические улицы города заполнят красочные шествия и перформансы.
Помимо обширной культурной программы для гостей фестиваля будет организована ярмарка. Желающие смогут попробовать знаменитую зарайскую коврижку «Федина радость», выпить чай из самовара. А местные фермеры представят новый сорт сыра «Юный Фёдор Михайлович». На ярмарке пройдет выставка российских дизайнеров.
Подробнее о программе фестиваля читайте по ссылке.
Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская