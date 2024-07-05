Школьников Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе сказок

Фото: iStock/filipfoto
Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, будет проходить с 10 по 30 июля, в этом году она посвящена сказкам, сообщает пресс-служба Минкультуры России.
В рамках акции проведут творческий конкурс для школьников, любой участник которого сможет продемонстрировать свои актёрские и литературные таланты.
Жюри выберет 30 наиболее интересных работ, эти видео разместят на портале акции.
Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте культурадляшкольников.рф.
Читайте также:
В Подмосковье стартуют конкурсы на соискание двух литературных премий
В Подмосковье состоится финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»
В Росси стартовал конкурс наставников «Быть, а не казаться!»
«Для участия в конкурсе нужно записать видеоролик с прочтением сказки в одной из трёх номинаций: «Моя авторская сказка», «Сказки русских писателей» и «Сказки народов России». И оставить заявку в личном кабинете на портале культурадляшкольников.рф», — говорится в сообщении.
Жюри выберет 30 наиболее интересных работ, эти видео разместят на портале акции.
Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте культурадляшкольников.рф.
Читайте также:
В Подмосковье стартуют конкурсы на соискание двух литературных премий
В Подмосковье состоится финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное»
В Росси стартовал конкурс наставников «Быть, а не казаться!»
Лев Каштанов