Музей истории русского платка и шали в Павловском Посаде открывается по новому адресу

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
«В новых стенах экспозиция музея не потеряла свою красоту, самобытность и актуальность. Посетители познакомятся с историей появления женского платка, особенностями этого предмета туалета, увидят платок во всём его многообразии», — говорится в сообщении.В музее будут проводиться различные мастер-классы, интерактивные программы и квесты.
Адрес Музея истории русского платка и шали: город Павловский Посад, площадь Революции, дом №9/1. Музея будет работать со вторника по воскресенье.
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