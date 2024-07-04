Художник из Павловского Посада создаёт картины из дерева

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Художник и скульптор из Павловского Посада Сергей Комаров работает в необычной технике — он вырезает свои картины-барельефы на деревянных досках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Профессионально резьбой по дереву Сергей начал заниматься с 1985 года. Он член творческого союза художников России и Международной федерации художников», — отмечается в сообщении.За годы творчества Сергей Комаров создал резные картины на библейские и античные сюжеты, его деревянные полотна находятся в частных коллекциях по всему миру. Новая картина Сергея Комарова — это жанровая сцена на пиратской шхуне. На её создание у автора ушёл год. Все элементы картины отличает высокая реалистичность и необычайная тонкость работы.
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