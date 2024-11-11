День сотрудника органов внутренних дел в Волоколамске отметили концертом

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Концерт и вручение наград провели в волоколамском центре культуры и творчества «Родник» в честь профессионального праздника полицейских, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Специфика вашего труда в известной мере исключительная. Непростая работа требует особой стойкости характера, мужества, принципиальности. И потому в органах внутренних дел работают люди с крепким волевым стержнем, проверенные временем на преданность своему делу и профессионализм. Гордимся вами, наши защитники, и благодарим за службу!» — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.Отмечается, что в ходе праздника награды получили не только полицейские, но и победители конкурса детского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции». А на концерте для всех собравшихся выступили солисты и вокальные и танцевальные коллективы округа.
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