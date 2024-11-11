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Парки Каширы приглашают на спортивные и творческие занятия

Фото: istockphoto.com/iluhanos

Фото: istockphoto.com/iluhanos

Различные спортивные и творческие мероприятия будут проходить в городском парке Каширы и парке «Дубовая роща» на текущей неделе, присоединиться к занятиям приглашают жителей разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всех жителей и гостей наших парков ждут культурно-просветительские, игровые и спортивные программы. Выбрать себе занятие по душе в наших парках могут люди любого возраста», — сказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.
В частности, 12 и 15 ноября в городском парке с 11:00 до 11:30 будет проводиться занятие по дыхательной гимнастике, а с 11:30 до 12:00 — зарядка. 16 ноября с 11:00 до 12:00 буде проводиться мастер-класс, а в полдень начнётся игровая программа. 17 ноября для гостей также состоится игровая программа.


Фото: пресс-служба г.о. Кашира

В парке «Дубовая роща» различные мероприятия будут проводиться 13 и 14 ноября.
Фото: пресс-служба г.о. Кашира

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#кашира
#парки
#мероприятия
#культура
#спорт
В Мытищах открылась выставка городецкой росписи
11 ноября 2024, 09:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Выставка «Мой любимый Городец», посвящённая знаменитой местной росписи, открылась в Мытищинской галерее искусств, сообщает пресс-служа администрации городского округа Мытищи.
«Мы впервые открыли уникальную выставку главного художника фабрики городецкой росписи Натальи Приваловской. Наше знакомство состоялось благодаря Союзу художников России, где мы часто пересекаемся на различных мероприятиях. Именно там и возникла идея организации этой выставки», — рассказала директор Мытищинской галереи искусств Марина Домникова.
В экспозиции представлено около 150 предметов. Выставка будет работать до 8 декабря. Возрастных ограничений нет.

Ранее сообщалось, что на станцию столичного метро «Электрозаводская» вернули исторические горельефы.

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#мытищи
#культура
#выставка
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Археологи из Мексики нашли индейский портал в мир мёртвых
10 ноября 2024, 10:58

Фото: istockphoto/ Vladimir Zapletin

В городе Митла на юге Мексики археологи нашли сеть тоннелей — она служила индейским порталом в мир мёртвых, информирует РИА Новости.
Под фундаментом католической церкви Сан-Пабло-Апостол сотрудники местного Национального института антропологии и истории обнаружили пустоты — некоторые из них достигают глубины 30 метров.

«Согласитесь, нечто странное — когда под церковным алтарем вдруг ничего нет», — отметил археолог Марко Вигато.

Раньше на этой территории жили индейцы-сапотеки. Город называли «индейским Ватиканом».

На месте церкви Сан-Пабло-Апостол раньше стоял крупный сапотекский храм, а под ним система тоннелей. Здесь проводили жертвоприношения, неподалёку располагались усыпальницы великих правителей и гигантская каменная дверь, которую жрецы охраняли сутками напролёт. Согласно индейским поверьям, за ней начинался загробный мир — Лиобаа.

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#храм
#город
#мир
#мексика
#индейцы
#церковь
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В Минкульте назвали процент отечественных фильмов в российском кинопрокате
Любимова: кинопрокат в России на 79% обеспечен отечественными фильмами
10 ноября 2024, 01:47

Ольга Любимова (фото: culture.gov.ru)

Рынок кинопроката в России на 79% обеспечен отечественными фильмами. Об этом сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова в беседе с ТАСС. По ее словам, по итогам минувшего октября российское кино собрало в прокате 29,5 млрд рублей.
«Объем рынка кинопроката на 79% обеспечен российскими картинами. По итогам октября 2024 года на счету отечественных фильмов 29,5 млрд рублей и 83 млн зрителей», — поделилась статистикой министр культуры.
Любимова также назвала семь отечественных картин, которые в 2024 году пробили отметку сборов в 1 млрд рублей. По ее информации, на первом месте находится «Холоп-2» — 3,8 млрд, на втором — «Бременские музыканты» с 3 млрд рублей, на третьем — «Мастер и Маргарита» с 2,3 млрд рублей. Следом идет «Лед-3» — 1,9 млрд, «Сто лет тому вперед» — 1,5 млрд, «Летучий корабль» — 1,1 млрд, «Три богатыря и пуп Земли» — 1,1 млрд.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо снимать кино, пропагандирующее здоровый образ жизни. Он также отметил, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка».

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#лёд
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#сериал
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Исторические горельефы вернулись на станцию метро «Электрозаводская»
09 ноября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/ Serjio74

На станцию «Электрозаводская» московского метрополитена вернулись исторические горельефы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале.
Скульптурные композиции «Путейцы» и «Работницы Электрозавода» демонтировали с пилонов ещё в 1950-х — потом их считали пропавшими.

«Несколько лет назад их обнаружили на складе электродепо «Измайлово». Одна из частей горельефа «Путейцы» оказалась безвозвратно утрачена. Специалисты воссоздали её по архивным фотографиям», — делится Сергей Собянин.

Найденные горельефы сейчас находятся на стене в переходе между станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линии.

Станция «Электрозаводская» была открыта 15 мая 1944 года. Её украшают барельефы с изображениями трудящихся. Их было 14, когда станция только начала работу. Композиции «Путейцы» и «Работницы Электрозавода» демонтировали при установке гермозатворов.

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«Сильные и единые»: Подмосковье на форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ»
08 ноября 2024, 17:57

Фото: Радио 1

В Москве состоялся первый Российский Ежегодный Форум «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ».
Московская область принимает активное участие в сохранении и развитии народных художественных промыслов, потому представила на выставке самое разное: лаковую федоскинскую миниатюру, жостовскую роспись, гжель, вербилковский и дулевский фарфор, клинскую ёлочную игрушку, сергиево-посадскую матрешку и деревянную игрушку, павловопосадские платки.

«Художественные промыслы — это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу. Народные художественные промыслы должны выйти за рамки сувенира и стать модным и актуальным трендом», — сказала председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова.

Помимо посещения выставки, можно было поучаствовать, как передал корреспондент «Радио 1», в мастер-классах.

Преподаватель Федоскинского института миниатюрной живописи Вера Широкова проводила мастер-классы по жостковской росписи подноса и рассказала корреспонденту «Радио 1» об особенностях рисунка.

«Используются специально масляные краски. Они сохнут долго. Конечный результат покрывается лаком. Один поднос можно писать неделю, а если простое что-то, то возможно справиться за пару дней. Жостовская особенность — мазок, потому что очень важно поставить четкий мазок, уверенный. Показать этот мазок по форме лепестка, по форме фруктов, дать объём всем цветам», — поделилась она.
Фото: Радио 1

Также на площадке форума проходил мастер-класс по резьбе из дерева. Его проводил Богородский филиал Высшей школы искусств. Они показывали разные фигурки, но особенно отличились деревянные медведи.
«У мишек разные выражения лица и позы тоже разные, но тем не менее их что-то объединяет, и в каждой фигуре узнаешь именно Богородского медведя. Это не случайно, в этом и смысл сохранения традиций. Мы стилизуем медведей под Богородскую резьбу. Это наши отработанные силуэты, мы можем им делать разные эмоции, но важно сохранить узнаваемый стиль. Такова наша Богородская резьба. Медведь всегда был символом России», — рассказала корреспонденту «Радио 1» мастер Екатерина Евдокимова.

Участниками фестиваля были самые разные люди: некоторые в строгих костюмах, а другие в традиционно-народных узорчатых.

Заместитель председателя Союза женщин Чувашской Республики Анастасия Спирина была в красном платье и традиционными русскими узорами. В разговоре с корреспондентом «Радио 1» она рассказала, что ей хотелось показать культуру чувашского народа, в которой заложен код народа всей России.

«Сам костюм сшит по образу русского костюма, это купечество. И так как я сама из Тверской области, а оказалась в Чувашской республике, я решила, получается, соединить два вида костюма. Это чувашский костюм и русский костюм. На этом форуме я впервые. Могу сказать, что у меня одни из самых ярких сейчас впечатлений от шкатулки и от росписи, Потому что это такая невероятно сложная работа, кропотливая. И я вижу, как художник смог передать код нашего русского народа. Внутри у меня восхищение и трепет от того, что мы сильные, единые и непобедимые», — сказала девушка в прекрасном платье.
Фото: Радио 1

Завершился форум дефиле костюмов, которые изготовили художники Высшей школы народного искусства (академии).

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На художественном форуме обсудили роль народных промыслов в формировании культурного кода
На форуме в Москве обсудили роль народных промыслов в создании культурного кода
08 ноября 2024, 17:25

Фото: Радио 1

В Москве состоялся первый Российский Ежегодный Форум «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ», передаёт корреспондент «Радио 1». Ключевой частью события стала пленарная дискуссия «Сохранение и развитие российской культуры и традиций как части кода национальной идентичности страны». Обсуждали роль народных художественных промыслов в формировании национального культурного суверенитета и культурного кода народов России.
Фото: Радио 1

«Мы сегодня неоднократно слышали это словосочетание – «культурный код». Это символы, традиции, нормы поведения, то, чем живёт та или иная группа людей, то, что формирует её культуру, менталитет. И, конечно, мы передаём это из поколения в поколение. Я бы отметила очень важные вещи, которые несёт в себе культурный код. Прежде всего, это сохранение исторической памяти. Второй момент – воспитание молодёжи, третий – формирование нашей идентичности, четвёртый – сохранение многонационального разнообразия. Сохранять культурный код – задача каждого из нас», – сказала член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, член комиссии Совфеда по развитию народных художественных промыслов в России Ольга Щетинина.

Фото: Радио 1

На форуме прошла выставка произведений народных художественных промыслов. Посетителям представили свыше 200 редких уникальных предметов, выполненных профессиональными художниками. Это иконы, художественная вышивка, кружевоплетение, декоративная роспись по металлу, лаковая миниатюрная живопись, косторезное искусство, резьба по дереву, ювелирное искусство и многое другое.

Фото: Радио 1

Необычным событием стала демонстрация редкой одежды от художников Высшей школы народных искусств (академии). Каждое из 80 представленных произведений искусства требует более года ручного труда. Художественное достоинство работ подтверждено участием за последние пять лет более чем в 20 зарубежных выставках, в том числе в выставке в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО в этом году.

Фото: Радио 1

Школа готовит художников по 22 видам народных художественных промыслов, которые были представлены на форуме.
«Мы стремимся не только сохранять, но и развивать художественные традиции России, создавая высокохудожественные произведения, чтобы представить всё великолепие художественного наследия страны во всём мире. Первая миссия нашей академии – подготовка для страны высококвалифицированных художников по каждому виду народных художественных промыслов, вторая – представляя наше традиционное искусство России за рубежом, способствовать формированию через высокую эстетику культурного наследия страны этического отношения в целом к нашей России», – отметила президент Высшей школы народных искусств (академии) Валентина Максимович.

Фото: Радио 1

Организатором форума выступил Союз промышленников и предпринимателей «Иволга». Все традиционные промыслы союз старается внедрить в современную культуру, в том числе в культуру дома, рассказала председатель союза Альфия Петрухина.
«Мы разработали ряд проектов интерьеров наших домов. Сейчас создаём мастерские для того, чтобы делать ту мебель, которая была всегда исконно нашей. Выпускаем ткань с нашими орнаментами, занимаемся вышивкой – всем тем, что можем принести в наши дома. Студентам, которые становятся специалистами в народных промыслах, нужна поддержка, в том числе материальная. Мы собираемся, создаём промышленность, развиваем и трудоустраиваем молодёжь, которая работает по своей специальности», – отметила Петрухина.

Фото: Радио 1

По её словам, будущие молодые специалисты могут получить практику. С первого курса для них организуют выставки, мастер-классы, выезды на производство, где они могут пригодиться после завершения учёбы.

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В Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых»

Кондитер из Клина сделала трёхметровый торт для Плющенко
#культура
#искусство
#россия
#художники
#народные промыслы
#подмосковье
#московская область
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В Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых»
08 ноября 2024, 16:46

В Малом дворце «Каприз» музея-заповедника «Архангельское» в Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых». Один из самых интересных экспонатов — миска с крышкой, изготовленная во второй половине XIX века английской компанией «Томас Диммок и К°», сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Фирма «Томас Диммок и К°» прославилась своими предприятиями в Шелтоне и Хэнли в графстве Стаффордшир. Она специализировалась на поставках продукции в США, поэтому его присутствие в России было ограниченным. Однако некоторые товары фирмы всё же попадали на российский рынок. Тем не менее, некоторые изделия компании всё же попадали на российский рынок.

Миска изготовлена из фаянса сорта «pearl ware» — это белый фаянс с голубоватым оттенком. Такие изделия часто использовались в столовых сервизах.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выставка даёт возможность лучше понять, какие предметы быта и искусства окружали аристократические семьи России в XIX веке. Миска служит ярким примером проникновения иностранных товаров в Россию и их интеграции в повседневную жизнь.

Выставка открыта для посетителей и предлагает насладиться красотой и разнообразием фарфора, который был частью жизни аристократических семей России в XIX веке.

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#выставка
#красногорск
#подмосковье
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Кондитер из Клина сделала трёхметровый торт для Плющенко
08 ноября 2024, 14:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Торт в форме сказочного замка высотой три метра и весом около 200 килограммов создала кондитер из Клина Алина Верзунова для фигуриста Евгения Плющенко, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сладкий подарок приурочили к открытию новогоднего тура ледового шоу «Щелкунчик», организованного Евгением Плющенко вместе с продюсером Яной Рудковской, а также ко дню рождения фигуриста. Мероприятие состоялось площадке Live Arena.

«Вы не поверите, но этот торт, — прокомментировала появление на льду сладкого замка продюсер шоу Яна Рудковская. — Этот торт олицетворяет Россию, Российскую империю».
В создании торта, помимо клинчанки Алины Верзуновой, приняли участие лучшие кондитеры России, работа шла под руководством Марины и Максима Синицких.

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#подарок
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Названы главные задачи форума «Культура. Традиции. Наследие»
08 ноября 2024, 13:35

Фото: Радио 1

Форум «Культура. Традиции. Наследие» открылся в Москве в пятницу, 8 ноября, он призван помочь развитию и популяризации народных художественных промыслов России. Подробнее о задачах мероприятия рассказала глава комитета «Культура. Традиции. Наследие», коммерческий директор торгового дома «Культура дома» Александра Пышненко, передаёт корреспондент «Радио 1».
«Цель форума — объединение сферы образования, производства народных художественных промыслов и бизнеса. Безусловно – с поддержкой государства. Задача состоит в интеграции народных художественных промыслов в современный мир. Мы хотим показать, как это может быть», — сказала Александра Пышненко.
Фото: Радио 1

В свою очередь, председатель Центра основ семьеведения и управления домом» Диана Ходаковская отметила, что появление предметов народных промыслов в домашнем интерьере может сыграть важную роль в формировании личности россиянина.

«Я в восторге от того, как русская культура проникает в наш дом. Потому что дом — это то пространство, которое формирует личность человека. Важно внедрить в дом эти традиции, эти предметы народных промыслов внедрим в дом и не покоряться глобализации. Хорошо, что магазины подхватывают эту идею, и теперь люди могут не только в музее увидеть всю эту красоту, но и в повседневной жизни. Прикоснуться к прекрасному, купить частичку этого к себе домой», — подчеркнула Диана Ходаковская.

Фото: Радио 1

Организатором форума выступает Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» при поддержке подмосковного отделения Союза женщин России и при участии Высшей школы народных искусств, торгового дома «Культура дома» и Центра основ семьеведения и управления домом.

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#форум
#народные промыслы
#культура
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