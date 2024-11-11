Парки Каширы приглашают на спортивные и творческие занятия

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Различные спортивные и творческие мероприятия будут проходить в городском парке Каширы и парке «Дубовая роща» на текущей неделе, присоединиться к занятиям приглашают жителей разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всех жителей и гостей наших парков ждут культурно-просветительские, игровые и спортивные программы. Выбрать себе занятие по душе в наших парках могут люди любого возраста», — сказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.В частности, 12 и 15 ноября в городском парке с 11:00 до 11:30 будет проводиться занятие по дыхательной гимнастике, а с 11:30 до 12:00 — зарядка. 16 ноября с 11:00 до 12:00 буде проводиться мастер-класс, а в полдень начнётся игровая программа. 17 ноября для гостей также состоится игровая программа.
Фото: пресс-служба г.о. Кашира
В парке «Дубовая роща» различные мероприятия будут проводиться 13 и 14 ноября.
Фото: пресс-служба г.о. Кашира
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