В Мытищах открылась выставка городецкой росписи

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Выставка «Мой любимый Городец», посвящённая знаменитой местной росписи, открылась в Мытищинской галерее искусств, сообщает пресс-служа администрации городского округа Мытищи.
«Мы впервые открыли уникальную выставку главного художника фабрики городецкой росписи Натальи Приваловской. Наше знакомство состоялось благодаря Союзу художников России, где мы часто пересекаемся на различных мероприятиях. Именно там и возникла идея организации этой выставки», — рассказала директор Мытищинской галереи искусств Марина Домникова.В экспозиции представлено около 150 предметов. Выставка будет работать до 8 декабря. Возрастных ограничений нет.
Ранее сообщалось, что на станцию столичного метро «Электрозаводская» вернули исторические горельефы.
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