Депутат Драпеко выразила глубокие соболезнования в связи со смертью Соломина

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина.
«Тех, кто видел его театральные работы, тех, кто видел его киноработы. Он — один из самых любимых артистов. Останется таким на десятилетия, пока будут идти его фильмы. Искренние соболезнования миллионам зрителей, его почитателям, его близким и артистам его театра», — заключила в беседе с RT Драпеко.
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