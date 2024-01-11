Названа предварительная причина смерти Юрия Соломина

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Предварительная причина смерти народного артиста СССР Юрия Соломина — почечная недостаточность. Об этом информирует телеграм-канал Mash.
По информации источника, болезнь стала осложнением после перенесенного артистом инсульта. Она также сопровождалась множественными кровоизлияниями в мозг с поражением височной области.
О смерти Юрия Соломина стало известно 11 января. Артист скончался в возрасте 88 лет.
Юрий Соломин был преподавателем в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина. Он также был художественным руководителем Малого театра. Фильмография актера начитывает более 60 картин.
Ранее сообщалось, что скончался бывший председатель Конституционного суда России Баглай. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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О смерти Юрия Соломина стало известно 11 января. Артист скончался в возрасте 88 лет.
Ранее сообщалось, что скончался бывший председатель Конституционного суда России Баглай. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак