Умер художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
В Москве скончался Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин, об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
В ноябре 2022 года Соломин попал в больницу с инсультом и с того времени оставался под наблюдением врачей. 11 января 2024 года, на 89 году жизни, артист скончался.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал актёрское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. За свою акрьеру он успел сыграть почти в 60 фильмах и сериалах, таких как: «Обыкновенное чудо», «Школьный вальс», «Музыканты одного полка» и других.
Помимо этого, Соломин занимал должность художественного руководителя Государственного академического Малого театра.
Читайте также:
РИА: В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко
В Москве умер писатель Харитонов
Умер певец Билоножко, который исполнял песню «Городские цветы»
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал актёрское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. За свою акрьеру он успел сыграть почти в 60 фильмах и сериалах, таких как: «Обыкновенное чудо», «Школьный вальс», «Музыканты одного полка» и других.
Читайте также:
РИА: В Таиланде умер российский журналист Михаил Войтенко
В Москве умер писатель Харитонов
Умер певец Билоножко, который исполнял песню «Городские цветы»
Евгения Парфентьева