Киножурналист Шнейдеров выступил против запрета «Слова пацана»

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Киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров объяснил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» нельзя запрещать, поскольку это всего лишь кино, которое облачает мрачные стороны нашей действительности, которые нельзя игнорировать полностью.
«Это история нравственного падения и разложения, очень жёстко показывающая опасность этих группировок. Это колоссальное предупреждение нам всем, что может вернуться в нашу жизнь! Сериал сделан талантливо, профессионально, но это всего лишь сериал. Запрещать его не нужно не только потому, что это технически невозможно, но и потому, что кино должно показывать самые острые и самые болезненные точки нашего общества», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.
Кроме того, по его мнению, сериал «Бригада», вышедший на экран 21 год назад и также завоевавший огромную популярность зрителей, намного опаснее «Слова пацана». При этом, специалист отметил, что тогда дети и подростки также смотрели «Бригаду» и даже играли, пытаясь подражать любимым героям.
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