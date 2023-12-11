Депутат Нилов посоветовал посетить Казань и увидеть изменение города

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Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что современную Казань не стоит ассоциировать с событиями, отражёнными в недавно вышедшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«То, что показано в фильме в городе Казани, было и в других российских городах в постсоветское время. Да, автор фильма выбрал казанскую историю, но это условное место. Я всем советую поехать в Татарстан, в Казань и посмотреть, как регион изменился за это время – цивилизованное, приветливое, культурное, гостеприимное место. Нельзя негативные ассоциации с фильмом связывать с сегодняшним Татарстаном, с сегодняшней Казанью», — приводит Общественная Служба Новостей слова Нилова.
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