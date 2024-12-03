Депутат нашел новое занятие для молодежи

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Молодежь нужно привлекать к реставрации исторических памятников и объектов культурного наследия, заявил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, студентов следует отправлять на практику в реставрационные мастерские, чтобы они перенимали бесценный опыт от профессионалов.
«Успешное возрождение школы реставрации требует активного привлечения молодежи. Молодые специалисты, полные идей, энергии и готовности учиться, могут подарить вторую жизнь памятникам истории и культуры», — предложил он в беседе с NEWS.ru.Депутат считает, что реставрация храмов, монастырей, икон и картин станет основой для профессионального роста молодежи, а также сформирует у нее глубокую ответственность, духовные ценности и любовь к отечеству.
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