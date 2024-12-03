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Депутат нашел новое занятие для молодежи

Депутат Иванов: молодежь нужно привлекать к реставрации исторических памятников
Фото: iStock/guruXOOX

Фото: iStock/guruXOOX

Молодежь нужно привлекать к реставрации исторических памятников и объектов культурного наследия, заявил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, студентов следует отправлять на практику в реставрационные мастерские, чтобы они перенимали бесценный опыт от профессионалов.


«Успешное возрождение школы реставрации требует активного привлечения молодежи. Молодые специалисты, полные идей, энергии и готовности учиться, могут подарить вторую жизнь памятникам истории и культуры», — предложил он в беседе с NEWS.ru.
Депутат считает, что реставрация храмов, монастырей, икон и картин станет основой для профессионального роста молодежи, а также сформирует у нее глубокую ответственность, духовные ценности и любовь к отечеству.

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В Подмосковье в музее «Зоя» отметили День юного героя
03 декабря 2024, 11:07

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московской области 29 ноября отметили День юного героя. Торжественные мероприятия проходили в музейном комплексе «Зоя» в Рузском городском округе, посвящённом жизни и подвигу Зои Космодемьянской, первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Именно 29 ноября в 1941 году трагически погибла юная комсомолка Зоя Космодемьянская, которая была схвачена во время выполнения боевого задания и жестоко замучена фашистами. Позже стало известно, что в тот же день за несколько километров от Петрищево была казнена боевая подруга Зои Вера Волошина. Впоследствии она получила звание Героя Российской Федерации.

Для учеников, участвовавших в мероприятии, были организованы экскурсии по музею. Ребята возложили цветы к мемориалу «Место гибели Зои Космодемьянской».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В зале «Рассвет» музейного комплекса «Зоя» состоялась церемония награждения юных героев. Награды от Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и медали «Юный герой» получили: Варвара и Григорий Толкушкины, Никита Иванов, Ислам Халилов, Артём Донсков, Иван Борисов, Кирилл Петухов, Никита Казак, Иван Свирин, Дмитрий Шнякин, Варвара Пшеницына, Роман Вдовин, Андрей Михайличенко, Артём Кузнецов, Гордей Сизов и другие.

День завершился военным концертом «Помним героев наших!».

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В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне пройдёт конкурс «Победа! 80 лет»
03 декабря 2024, 09:15

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В преддверии празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне в 2025 году будет проведён Всероссийский конкурс авторов общественно-полезного контента «Победа! 80 лет», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
До 15 декабря 2024 года участникам конкурса необходимо не чаще одного раза в неделю публиковать авторские посты патриотической и просветительской направленности, посвящённые событиям Великой Отечественной войны, на странице группы ВКонтакте.

Победители будут определены на основе суммы пожертвований от читателей/зрителей. Авторы, чьи посты соберут наибольшую сумму пожертвований, станут победителями конкурса «Победа! 80 лет».

В рамках конкурса путём общественного голосования будут выбраны 10 авторов-победителей, которые получат возможность вести свои авторские колонки на портале «ПобедаДобра.РФ».

Более подробная информация об условиях участия и проведения конкурса доступна на сайте.

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#минкульттуризма мо
#подмосковье
#великая отечественная война
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Юные художники Каширы поучаствовали во Всероссийском изобразительном диктанте
02 декабря 2024, 18:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Учащиеся детской школы искусств Каширы приняли участие в VI Всероссийском изобразительном диктанте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ребята должны были придумать и нарисовать композицию на заданную тему, без предварительной подготовки. С этой сложной задачей они справились.
«Всероссийский изобразительный диктант – международный очный конкурс по изобразительному искусству, проводимый на площадках образовательных организаций по всей России и за рубежом под руководством педагогов-модераторов с 5 ноября по 8 декабря. В этом году он проходит под общим названием «Моя страна – моя история» по теме года «Дороги, которые мы выбираем», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

На выполнение работы дают 180 минут. Все участники диктанта получат электронный сертификат. Виртуальную галерею конкурсных работ можно найти в онлайн-галерее.

Сейчас работы участников проходят конкурсный отбор. Победители примут участие по всероссийском и международном этапах диктанта.

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#кашира
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#подмосковье
#московская область
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В музее Каширы откроется художественная выставка «Зимняя палитра»
02 декабря 2024, 17:48

Фото: istockphoto / shironosov

В Каширском краеведческом музее 4 декабря откроется художественная выставка «Зимняя палитра», на которой будут представлены работы художников из Каширы и Ступино: Майи Бакаевой, Юрия Баютова, Александра Козия, Людмилы и Анны Маковских, Игоря Старостина, Елены Колиуш, Марины Паршевой и Сергея Захарова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На выставке будет представлено более 30 работ, выполненных в разных техниках: живописи, графике, акварели и смешанных техниках. Все произведения объединяет зимняя тематика, однако они удивляют жанровым разнообразием.

Жителей Каширы и гостей города приглашают посетить выставку и окунуться в атмосферу зимних пейзажей, морозных узоров, долгожданного солнца и новогоднего настроения.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Событие будет проходить на втором этаже актового зала музея до 30 января. Ограничение по возрасту — 3 .

С полной афишей мероприятий Каширского краеведческого музея на ноябрь и условиями посещения можно ознакомиться на официальном сайте.

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#кашира
#искусство
#подмосковье
#выставка
#художники
#зима
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В сквере театра «Огниво» в Мытищах появилось свыше 20 снеговиков
02 декабря 2024, 12:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В сквере театра кукол «Огниво» в Мытищах торжественно открылся второй фестиваль «Город снеговиков». Там появились 23 снежные фигуры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Некоторые мытищинцы участие в фестивале уже второй раз. Создание новых снежных героев стало для них семейной традицией.
«Театр «Огниво» всегда был для меня чем-то сказочным. Когда у меня появились две дочери, я стала водить их на все спектакли. Узнав о начале фестиваля в прошлом году, я сразу решила участвовать. Мы с дочками Викой и Катей в том году придумали Аркашика, который стал любимцем театра и провёл здесь целый год. А в этом сделали ему сестричку Сверкашку», – рассказала жительница Мытищ Олеся.
Посетить «Город снеговиков», чтобы посмотреть работы детей и их родителей, можно до конца зимы. Театр предлагает зрителям проголосовать за понравившегося снеговика. Победитель получит приз зрительских симпатий.

Голосование продлится до 20 часов 6 декабря. Принять участие в голосовании можно на сайте.

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Открытие зимнего сезона в подмосковных парках собрало более 120 тыс. посетителей
02 декабря 2024, 12:04

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Порядка 120 тыс. жителей и гостей Подмосковья приняли участие в общеобластном мероприятии «Открытие зимнего сезона». Оно было организовано 1 декабря более чем в 80 парках региона сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В первый день зимы в парках открыли 47 резиденций и приёмных Деда Мороза, 111 почтовых ящиков, а также зажгли огни 138 новогодних ёлок. Для посетителей провели концерты, спектакли, представления и ярмарки.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха для детей организовали интерактив «Новогодние приключения в сети» и театрализованное представление «Атмосферная сказка».

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде прошло шоу с символом 2025 года – семиметровым светящимся змеем. Дети и взрослые посмотрели уличный спектакль «Духи дивного леса» и сказку «Аленький цветочек».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке Мира в Мытищах открылись почта и резиденция Деда Мороза. При этом предметы интерьера резиденции выполнены в стиле жостовской и федоскинской росписи. Для юных посетителей показали спектакль «Морозко».

В домодедовском парке «Ёлочки» стартовала акция «Волшебный экспресс». Гостям выдали Паспорт путешественника с расписанием зимних мероприятий. Помимо этого, в парке работала чайная станция в виде паровоза «Необычайный локомотив».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центральном парке Пушкинского городского округа организовали арт-ярмарку «Премьера сезона» и массовый забег в валенках.

Все мероприятия проходили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма региона и АНО «МосОблПарк».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ранее министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов сообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье», проходящей в регионе уже несколько лет, в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие порядка 500 тыс. человек. Ожидается, что туристический поток в регион в этом году составит порядка 5 млн. человек. Это на 200 тыс. больше, чем за 2024 год. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.

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#парки
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На 76-м году жизни умер актер Нильс Ареструп
01 декабря 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Французский актер Нильс Ареструп скончался на 76-м году жизни, сообщила AFP его супруга и по совместительству пресс-секретарь.
«Нильс Ареструп скончался в воскресенье в возрасте 75 лет в своем доме в Виль-д'Авре», — сказано в материале.
Последние киноленты с участием знаменитости: «После любви», «Набережная Орсе», «Лазурный берег» и «Возвращение в Монток».

Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался создатель и руководитель популярнейшего музыкального коллектива «Крестовый туз» Владимир Козырев. Отмечено, что мужчина умер от сердечной недостаточности.

Также недавно стало известно, кто опроверг слухи о смерти от рака певца Владимира Левкина.

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Все выступавшие на Всероссийском фестивале волоколамские артисты стали его лауреатами
30 ноября 2024, 15:52

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Волоколамские артисты успешно выступили на Всероссийском фестивале в Щёлкове, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Многожанровый фестиваль-конкурс «Град мастеров» был организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Волоколамск представляли воспитанники вокальной студии «Ритм» Центра культуры и творчества «Родники», которой руководит Любовь Лобова. Ребята выступили в номинации «Эстрадный вокал».
«Каждый их номер был удостоен диплома фестиваля. Дипломантами первой степени стали Полина Скворцова с песней «Айсберг» и Вероника Макаренкова с композицией «Неба дожди», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Лауреатами второй степени были признаны ансамбль «Мажоринки» с песней «Подмосковные вечера», Надежда Кузнецова с песней «Кружева»; Ангелина Российская с песней Valhalla и Александра Котова с песней «Твои следы».

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#московская область
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В Волоколамске устроили праздник в честь зажжения огней на главной ёлке округа
30 ноября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Праздничное мероприятие в честь открытия зимнего сезона и зажжения огней на главной новогодней ёлке состоялось на главной площади Волоколамска — перед зданием администрации городского округа, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«Для гостей праздника было разыграно представление с участием главных зимних героев и сказочных персонажей. Для зрителей они приготовили весёлые загадки, песни и танцы. Праздник никого не оставил равнодушным», — говорится в сообщении.
В администрации также напомнили, что в ближайшее воскресенье — 1 декабря в городском парке Волоколамска в полдень стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье». В честь открытия программы в парке будут проходит игры и конкурсы, а также концерт.

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