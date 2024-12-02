В Госдуме захотели запретить россиянам курить на ходу

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В Госдуме предложили запретить россиянам курить на ходу. С такой инициативой выступил депутат от «Новых людей» Амир Хамитов, пишет Telegram-канал SHOT.
По мнению парламентария, запрета на курение в общественных местах недостаточно, поскольку люди зачастую курят, передвигаясь по улицам — прохожие в это время вынуждены вдыхать дым или пар от электронных сигарет, что вредно сказывается на их здоровье.
Хамитов добавил, что из-за этого ухудшается экологическая обстановка. Введение запрета разрешит или сведет к минимуму указанные проблемы, а также избавит людей от разбросанных на асфальте бычков.
Уточняется, что соответствующий запрос уже направлен в Минздрав.
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Хамитов добавил, что из-за этого ухудшается экологическая обстановка. Введение запрета разрешит или сведет к минимуму указанные проблемы, а также избавит людей от разбросанных на асфальте бычков.
Уточняется, что соответствующий запрос уже направлен в Минздрав.
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Екатерина Коршунова