«Добрыня вместо Микеланджело»: в Госдуме предложили отцу из Петербурга другие имена

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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал многодетного отца из Санкт-Петербурга, который назвал своих сыновей в честь персонажей мультфильма про Черепашек-ниндзя — за восемь лет в семье родились Рафаэль, Донателло, Микеланджело и Леонардо. По словам парламентария, лучше бы петербуржец назвал своих детей в честь богатырей Добрыни или Святогора.
«С точки зрения закона, имена, которые получили эти дети абсолютно нормальные. Другое дело, что родителями двигают странные мотивы. Какие еще черепашки-ниндзя? У нас есть богатыри, известные былинные витязи! Добрыня, Алеша, Илья, Святогор. Вот хорошие имена», — заявил он в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.В то же время в маленьком городе Киселевске в Кузбассе родились сразу 37 малышей. «Бэби-бум» произошел аккурат в День матери, сообщает «Сiбдепо». Каждой из них подарили по 10 000 рублей и медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой». Об именах в честь Микеланджело или Святогора не сообщалось.
«Акция «Родился ребенок» в Кузбассе проходит шесть раз в год. День матери, как раз такая, особенная дата», — отметил глава Киселевска Кирилл Балаганский.Читайте также:
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