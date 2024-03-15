Депутат Шолохов назвал политической отмену спектакля с примой Большого Сеулом

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что решение отменить спектакль с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Южной Корее является политическим.
«Это решение политическое и принималось небольшим кругом людей. Я сомневаюсь, что зрители и поклонники Большого театра проголосовали бы за это в случае, если бы это было открытое действие. Это можно сравнить с принятием и более серьёзных решений, которые также принимаются небольшой группой людей», — пояснил в беседе с «Известиями» Шолохов.
Ранее стало известно, что балет Modanse о жизни Коко Шанель с участием примы Большого театра Светланы Захаровой, который должен был пройти Сеуле в апреле, отменили на фоне критики со стороны Киева.
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