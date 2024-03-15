В Сеуле по требованию Киева отменен спектакль с примой Большого театра Захаровой

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Балет Modanse о жизни Коко Шанель с участием примы Большого театра Светланы Захаровой, который должен был пройти Сеуле в апреле, отменили на фоне критики со стороны Киева, пишет издание Korea Times.
Ранее посольство Украины в Южной Корее осудило предстоящую премьеру балета с участием балерины, созданного в сотрудничестве с брендом Chanel.
Организаторы мероприятия принесли свои извинения всем, кто ждал выступления Захаровой, и пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты.
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Организаторы мероприятия принесли свои извинения всем, кто ждал выступления Захаровой, и пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты.
«Приносим искренние извинения всем тем, кто с нетерпением ждал этого события, и просим понимания», — говорится в сообщении на сайте Сеульского центра искусств, где должно было состояться выступление.Гастроли балерины Большого театра Светланы Захаровой должны были пройти в столице Южной Кореи с 17 по 21 апреля.
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Мария Федоровцева