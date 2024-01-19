Депутат Шолохов не согласился с мнением о нехватке в России талантов

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов опроверг заявление актёра Леонида Ярмольника о нехватке в России талантливых людей.
«С точки зрения, что у нас не хватает талантливых людей, здесь я точно не соглашусь. Особенно учитывая, что большая часть уехавших людей точно не может претендовать на это качество. На мой взгляд, они не нужны нашей стране», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шолохов.
При этом, он допустил, что в решении артистов покинуть страну сыграли свою роль эмоции, однако многие из этих людей уехали именно благодаря своим убеждениям.
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