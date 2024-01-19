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Депутат Шолохов не согласился с мнением о нехватке в России талантов

19 января 2024, 18:09
Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов опроверг заявление актёра Леонида Ярмольника о нехватке в России талантливых людей.
«С точки зрения, что у нас не хватает талантливых людей, здесь я точно не соглашусь. Особенно учитывая, что большая часть уехавших людей точно не может претендовать на это качество. На мой взгляд, они не нужны нашей стране», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шолохов.

При этом, он допустил, что в решении артистов покинуть страну сыграли свою роль эмоции, однако многие из этих людей уехали именно благодаря своим убеждениям.


Ранее актёр театра и кино, сценарист и продюсер Леонид Ярмольник высказывал мнение о том, что отъезд многих артистов и других деятелей культуры и искусства из России после начала специальной военной операции на Украине стал во многом результатом эмоционального порыва.

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#мнение
#операции
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#таланты
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300 тысяч человек посетили масштабные фестивале в Подмосковье за год
19 января 2024, 11:50

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Больше 300 тысяч человек побывали на 30 масштабных культурно-развлекательных фестивалях в 2023 в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
За 2023 год в Подмосковье организовали порядка 30 масштабных праздничных и культурно-массовых мероприятий.

«Культурно-массовых мероприятия Московской области в 2023 году посетили более 300 тысяч человек. Самыми популярными стали «Джазовые сезоны», «Лето. Музыка. Музей» и Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского», — отметили в министерстве.

Стоит подчеркнуть, что на X Международном фестивале «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана побывало 14 тысяч человек, на VI Музыкальном фестивале под открытым небом «Лето. Музыка. Музей» и IX Международном фестивале искусств П.И. Чайковского по 8 тысяч на каждом.

Помимо этого, ледовые спектакли за два месяца зимы посмотрели свыше 80 тысяч человек.

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#подмосковье
#фестиваль
#музыка
#джазовые сезоны
#мероприятия
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Археологи нашли доспехи XIV века в Швейцарии
18 января 2024, 19:06

Фото: istockphoto.com/Noel Mallia

В кантоне Цюрих на северо-востоке Швейцарии учёными-археологами была найдена полностью сохранившаяся перчатка доспехов XIV века в исключительном состоянии. Об этом сообщает «Аrkeonews».
Теперь, как передают argumenti.ru, учёные будут устанавливать установить, были ли доспехи так редки в то время, или они были переплавлены. Кроме этого, остаётся неизвестным владелец перчатки.

Ранее сотрудник Центра украинистики и белорусистики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова доцент Дмитрий Степанов рассказал о важности решений Переяславской рады для Восточной Европы.

«Во-первых, суверенитет был полностью передан царю. Во-вторых, царь стал полным собственником земель. Он был единственным человеком, наделённым правом неотчуждаемого пожалования земли. В-третьих, легитимация власти исходила исключительно от её сакральности. Но с момента разделения восточнославянских земель возникло большое количество различий в социально-административном устройстве данных регионов. И поэтому притираться приходилось долго», — прокомментировал в беседе с RT Степанов.

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#перчатки
#археология
#история
#наука
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В Кашире проведут мастер-класс по созданию символа 2024 года
18 января 2024, 16:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Мастер-класс для детей проведут в ДК «Знаменский» Каширского округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие для детей состоится 20 января в поселке Большое Руново.

«Сельский дом культуры «Знаменский, городской округ Кашира, приглашает детей на мастер-класс, где их научат делать Дракона, символ наступившего 2024 года. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Культура для школьников», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что дом культуры «Знаменский» был открыт в 1959 году и входит в состав центра культурных инициатив городского округа Кашира. С 2011 года в ДК функционируют 10 клубных формирований различных направлений,в которых занимают дети разных возрастов со всего округа.

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#кашира
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#подмосковье
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«40 часов съемок под землей»: SHAMAN отправился на эшафот в новом клипе «Живой»
Певец SHAMAN сыграл последние минуты своей жизни в новом клипе «Живой»
18 января 2024, 14:35

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выпустил клип «Живой», где сыграл узника, который ожидает исполнения приговора высшей меры наказания. Композицию исполнитель посвятил всем, кто пострадал за правду. Об этом сообщили в пресс-службе певца, пишут РИА Новости.

«Ни позорное шествие на эшафот, ни плевки в лицо и удары камней не способны поколебать веру и волю героя. В окружении палачей, босого, в исподнем и кандалах, арестанта ведут через толпу, готовую растерзать обреченного. Драматизм сюжета усиливает девочка, словно ангел-хранитель, возвращающая в его израненные руки упавший крест», — пояснил сюжет клипа артист.
Отмечаться, что для съемок клипа задействовали больше ста человек. Съемки проходили в бетонном бункере на глубине десятков метров под землей и заняли порядка 40 часов. За это время съемочная группа преодолела огромное расстояния, блуждая по подземному хранилищу.

Ранее Леонид Агутин впервые прокомментировал инцидент на записи «Песни года». Певец опроверг слухи о том, что он намеренно отказался выходить на сцену с певцом SHAMAN. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
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На выходных в парках Московской области пройдут зимние фестивали
18 января 2024, 12:17

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В выходные дни в парках Московской области пройдёт несколько зимних фестивалей. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
20 и 21 января пройдут зимние фестивали «День Валенка», «Зимний день согревания мира» и «Арт-зима».

«20 января с 13:00 до 18:00 в парке на улице 7-го Ноября в городском округе Лосино-Петровский пройдёт фестиваль «День Валенка». Мастер-классы по валянию валенков-брелков из шерсти состоятся в 13:00, затем любителей подвижных игр будут ждать на «ВАЛенкиаде» по метанию и скачкам на валенках.<…>», — поделились в министерстве.

Также 20 января парке «Дулёвский» в Ликино-Дулёво гостей приглашают на создание собственной снежной крепости, для этого необходимо взять с собой лопату и формочки для лепки. Кроме этого, 21 января пройдет «Арт-зима», где все желающие смогут принять участие в анимационной программе «Арт-дэнс» и тематических мастер-классы по созданию необычных скульптур «Снежные фантазии».

Стоит отметить, что полное расписание мероприятий можно найти на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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#подмосковье
#парки
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В Японии лауреат литературной премии призналась в применении ChatGPT
Лауреат престижной в Японии литературной премии призналась в применении ChatGPT
18 января 2024, 11:19

Фото: iStock/peshkov

Лауреат самой престижной японской литературной премии Акутагавы за текущий год, 33-летняя Риэ Кудан призналась, что около 5% предложений в ее романе-победителе «Токийская башня сочувствия» были сгенерированы искусственным интеллектом и включены в текст без изменений. Об этом Кудан сообщила во время пресс-конференции, трансляция которой доступна на Youtube.
Писательница отметила, что в дальнейшем при создании своих работ она также хотела бы использовать технологии. Примечательно, что действие романа происходит в будущем времени, в котором главная героиня недовольна присутствием искусственного интеллекта в жизни общества.

Ранее британский музыкант Пол Маккартни сообщил, что искусственный интеллект использовался в «последней пластинке» коллектива. Музыкант поделился, что современная технология была использована для «извлечения» голоса Леннона из старой демозаписи.

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#искусственный интеллект
#япония
#литература
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Скончался театральный критик и драматург Валерий Семеновский
18 января 2024, 10:33

Фото: iStock/jorgeantonio

На 72-м году жизни скончался театральный критик и драматург Валерий Семеновский, об этом сообщили представители Российского института театрального искусства (ГИТИС) в своём Telegram-канале.
«Не стало Валерия Оскаровича Семеновского. Замечательный, блестящий театральный критик и драматург, создатель и главный редактор театрального журнала «Московский наблюдатель», который в 90-е собрал почти всех мэтров российской театральной критики и театроведения и одновременно дал площадку молодым, публиковавшим здесь свои первые статьи», — сообщили представители театрального института.

В ГИТИС также отметили, что Семеновский был педагогом многих действующих российских театральных критиков. Помимо этого, в издательстве института выпускалась книга с пьесами драматурга.

К тому же, совсем недавно в петербургском Александринском театре поставили спектакль по пьесе Семеновского «Тварь».

В 1997 году Семеновский был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

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#театр
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В Подмосковье заработала выставка фотографий «Ассоциации в камне»
18 января 2024, 09:31

Фото: Екатерина Дятловская

В Лобне заработала выставка работ фотографа, объехавшего 131 страну мира. Об этом сообщил корреспондент.
Выставка фотографа-путешественника Вадима Рылько находится в Художественной галерее им. В.И. Коробкова. Гости смогут увидеть работы, сделанные в Индии, Боливии, Италии, Чили, Испании, России и других уголков мира.

«Я много путешествую, очень люблю горы.За много лет накопилось много материала. Но показать захотелось что-то нестандартное, потому что много кто выставляет портреты людей, дома, пейзажи, фото закатов или рассветов. И так родилась вот эта тема, камни, которые похожи на что-то. Отобрали фотографии камней, в которых довольно просто что-то угадать, есть, конечно, и посложнее. Для отбора было порядка 140 работ, отобрали только 42», — поделился фотограф.

Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 4 февраля 2024 года

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#подмосковье
#путешествия
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Кинокритик Двоеглазов объяснил популярность советского кинематографа
17 января 2024, 20:25

Фото: istockphoto.com/nopow

Кинокритик Алексей Двоеглазов высказал мнение о том, что советское кино и сегодня пользуется большой популярностью у зрителей, поскольку в те времена снимали больше качественных картин, которым удалось пройти проверку временем.
«У нас в памяти остаются только те фильмы, проверенные временем, которые постоянно у нас показывают в прайм-тайм на всех федеральных каналах. А то, что было не очень качественным, быстро и забылось. Поэтому его не показывают. Только историки кино знают об этих фильмах», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Двоеглазов.

Ранее российский актёр, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов раскритиковал недавно вышедшие кинокартины «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», отметив, что эти фильмы лишены оригинальности.

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#кино
#культура
#искусство
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