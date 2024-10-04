Дети участников СВО первыми посетили дом для животных-артистов в Подмосковье

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке «Раздолье» в Одинцовском городском округе начал работу проект «Зоотеррий». Это экспозиционно-просветительский центр для знакомства посетителей с жизнью животных-артистов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Первыми гостями «Зоотеррия» стали дети семей участников спецоперации. Для них провели экскурсии и рассказали о жизни актёров-животных. С приветственным словом выступила руководитель проекта – постановщик цирковых шоу, лауреат премии правительства России Дарья Костюк.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В презентации-открытии участвовали министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, художественный руководитель «Уголка дедушки Дурова» Юрий Дуров, знаменитый дрессировщик, заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв и руководитель подмосковного филиала Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
С подробной информацией о проекте можно познакомиться на его сайте.
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Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В презентации-открытии участвовали министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, художественный руководитель «Уголка дедушки Дурова» Юрий Дуров, знаменитый дрессировщик, заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв и руководитель подмосковного филиала Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Парк «Раздолье» – пример современной культурно-развлекательной инфраструктуры для посетителей любого возраста. Парки Подмосковья ориентированы на семейный досуг. Здесь мы открываем уникальный экспозиционно-просветительский центр «Зоотеррий». Для нас важно, что первыми посетителями нового пространства стали именно дети семей участников СВО. Уже 5 октября первая очередь проекта откроется для всех посетителей», – рассказал Кузнецов.Детей познакомили с первыми жителями «Зоодома» – двумя арами макао Фараоном и Челси. С этими тропическими птицам будут проводить представления. Желающие смогут покормить пернатых и сделать фото на память.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Идея проекта – в создании комфортных условий для животных, родившихся вне дикой природы. Посетители смогут познакомиться с их бытом, посетив домики-норы в человеческий рост. Это точные копии жилищ зверей», – рассказала Костюк.Как отметили в министерстве, шоу-норы будут построены в рамках второй очереди «Зоотеррия». В них поселятся козы, олени, кенгуру, белки, зайцы, енотовидные собаки, волки и лисы. Посетители смогут заказать экскурсию и узнают интересные факты о жизни животных. Для индивидуального посещения будет доступен аудиогид.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
С подробной информацией о проекте можно познакомиться на его сайте.
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Лора Луганская