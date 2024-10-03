На театральном фестивале в Чехове подростки покажут спектакли на острые темы

Фото: сообщество «ВКонтакте» «ПОД(:Р}ОСТКИ РОССИИ».
Федеральный подростковый центр запускает в Подмосковье новый цикл театральных фестивалей. Его будут проводить в рамках региональных практико-образовательных фестивалей подростковых театральных студий «#ПОД(:P}ОСТКИ РОССИИ, сообщили организаторы цикла.
«Спектакли на социально значимые темы показали уже более 1,3 тыс. подростков из шести регионов России. Социальный театр отличается от любого другого подключением участников к волнующей теме и желанием поделиться сложными историями для совместного преодоления. Такое театральное направление пользуется популярностью среди молодёжи, так как служит мостом между воспитанием, образованием и развлечением, позволяя обсуждать деликатные вопросы в увлекательной форме», – говорится в сообщении.11 октября на базе музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово» ребята покажут зрителям собственные театральные постановки, затрагивающие сложные подростковые темы. В фестивале примут участие два коллектива из Москвы.
Театральная студия «Дети райка» покажет антиутопию по повести Александры Зайцевой. На сцене ребята воплотятся в подростков, попавших в альтернативную реальность и вынужденных спасаться от её угроз.
Постановку «Давай боятся вместе», основанную на реальных событиях, покажет театральная студия Jam session. На одном из занятий участница коллектива рассказала о своём страхе потерять дедушку. Так родилась тема спектакля.
После выступлений эксперты Московского городского педагогического университета проведут обсуждение спектаклей с участниками и зрителями.
Помимо этого, педагоги театральных коллективов смогут принять участие в презентации книги «Вербатим и подростки» от писательницы и актрисы театра Анны Старцевой.
Итоги фестиваля можно найти в сообществе «ВКонтакте» «ПОД(:Р}ОСТКИ РОССИИ».
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