Детская студия из Красногорска взяла Гран-при международного циркового фестиваля

Фото: пресс-служба Минкульта МО
«Все представленные коллективом номера жюри оценило на 10 баллов. Дипломов удостоились номера в номинации «Акробатика» – «Во сне» и «Кошки-мышки», а также номер на кольце «Воздушная феерия» в номинации «Воздушная гимнастика». Гран-при взял номер на батутной дорожке «Амазонки». Кроме того, Гран-при был награждён весь коллектив цирка», – говорится в сообщении.«Цирк сестёр Фоминых» появился в 2005 году, когда Инга Фомина и две её сестры, с детства занимавшиеся акробатикой, открыли собственную цирковую студию. Один из филиалов находится в Красногорске. В студии принимают детей в возрасте от 3 до 15 лет.
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