Детские коллективы поборются за призы Пасхального театрального фестиваля в Пушкинском

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26 мая в городском округе Пушкинский пройдёт Пасхальный театральный фестиваль. На сцене Пушкинского музыкально-драматического театра в посёлке Правдинский выступят детские коллективы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Все постановки будут посвящены Пасхе. Жюри фестиваля «Радость Воскресения» определит лучших в нескольких номинациях и наградит победителей дипломами, грамотами и подарками. На фестивале пройдут мастер-классы и другие просветительские мероприятия», – говорится в сообщении.Фестиваль состоится по адресу: посёлок Правдинский, Степаньковское шоссе, 31б. Начало – в 14 часов. Вход свободный.
Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
Как отметили в администрации, организаторами фестиваля выступили Пушкинское благочиние и Пушкинский музыкально-драматический театр.
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