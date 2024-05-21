Фестиваль-выставку «Караванекс» проведут в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Коломне 24 мая начнется фестиваль-выставка «Караванекс». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Местом проведения выставки станет арт-квартал «Патефонка» в городском округе Коломна.
Желающие смогут посетить фестиваль до 26 мая. Вход на мероприятие свободный.
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«Фестиваль посвящен автотуризму и караванингу, Он проходит ежегодно в городском округе Коломна и посвящен в том числе и производителям техники для караванекса. Здесь можно узнать об этапах производства автодома, а также выбрать собственный автодом или кемпер для своих путешествий. В рамках программы представят новинки туристического оборудования и организуют развлекательную программу. Гости смогут принять участие в мастер-классах, а также посетить гастрофестиваль и вечерний гала-концерт «, — поделились в пресс-службе.
Желающие смогут посетить фестиваль до 26 мая. Вход на мероприятие свободный.
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Мира Полтева