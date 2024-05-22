Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» впервые проведут в Сергиевом Посаде

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25 мая в Сергиевом Посаде впервые пройдёт фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры». Местом проведения выбран парк «Скитские пруды», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Праздник будет посвящён многообразию исторических художественных промыслов, фольклору и традициям нашего региона. Взрослые и дети смогут ближе познакомиться с культурным кодом Подмосковья. Жостовские подносы, сергиево-посадские матрёшки, богородская игрушка – настоящие символы культуры Московской области, которыми мы гордимся», – сказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.Гости познакомятся с гжельской, жостовской и федоскинской росписью, примут участие в творческих мастер-классах, закружатся в народном хороводе. Помимо этого, они смогут увидеть выступления фольклорных коллективов региона, в том числе концерт государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко».
Для детей подготовили специальную программу с народными играми и забавами. Им также покажут спектакль Московского открытого театра кукол «Клочки по заулочкам».
Кроме того, будет организована ярмарка ремесленников, где представят изделия ручной работы.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Начало фестиваля – в полдень. Вход свободный. Дополнительную информацию можно найти на сайте.
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