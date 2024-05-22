В Коломне пройдет VI Всероссийский фестиваль спаржи

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Подмосковье 25 мая состоится VI Всероссийский фестиваль спаржи. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль пройдет в коломенском парке «Сосновый бор».
Основной фишкой фестиваля является приготовление большого супа из спаржи, которым угостят всех присутствующих. Посетить мероприятие смогут все желающие.
Начало фестиваля в 12:00.
Читайте также:
Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» впервые проведут в Сергиевом Посаде
Делегация студентов из Китая посетила Серпухов с экскурсией
Фестиваль-выставку «Караванекс» проведут в Подмосковье
«В рамках мероприятия состоится конкурс профессиональных шеф-поваров и юниорская битва. При этом украшением фестиваля станет кулинарно-байкерское шоу, где байкеры приготовят собственные блюда, а зрители насладятся их перфомансом. Участники фестиваля смогут посетить мастер-класс местных художников и выставку-продажу фермерских продуктов», — рассказали в пресс-службе.
Основной фишкой фестиваля является приготовление большого супа из спаржи, которым угостят всех присутствующих. Посетить мероприятие смогут все желающие.
Начало фестиваля в 12:00.
Читайте также:
Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» впервые проведут в Сергиевом Посаде
Делегация студентов из Китая посетила Серпухов с экскурсией
Фестиваль-выставку «Караванекс» проведут в Подмосковье
Мира Полтева