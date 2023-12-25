Детские новогодние спектакли пройдут в подмосковном досуговом центре «Дулевский»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В досуговом центре «Дулевский» в городском округе Орехово-Зуево проходят детские новогодние спектакли.Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показы премьеры спектакля «Царевна-лягушка» пройдут в культурно-досуговом центре «Дулевский» Орехово-Зуевского городского округа.
Стоит отметить, что спектакль можно будет посетить 29,30 декабря 2023 года и 3 января 2024 года. Подробнее о билетам и времени показа можно узнать на официальном сайте культурно-досугового центра «Дулевский».
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«Зрителей ждет яркое представление по мотивам русской народной сказки в постановке театральной студии «ARTMIX» и режиссера Натальи Игоревны Жуковой. История о прекрасной царевне, превращенной в лягушку, не оставит равнодушными ни больших, ни маленьких зрителей, а яркие костюмы, оригинальные декорации и красочные спецэффекты надолго оставят праздничное впечатление», — отметили в ведомтсве.
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Мира Полтева