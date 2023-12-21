Новогодний детский спектакль «Морозко» покажут в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Постановку покажут участники театральной студии «Веселый балаганчик» по руководством Анны Тушиной.
«В коллективе занимаются дети от 10 до 13 лет. Под ее началом дети развивают свои знания в области актерского мастерства, ставят одноактные спектакли, сказки, миниатюры. Коллектив постоянно участвует в мероприятиях и проектах ДК «Сатурн», праздничных представлениях, игровых программах», - отметили в ведомстве.
Юные зрители смогут увидеть полюбившеюся сказку в новой интерпретации с неожиданным для традиционной народной сказки финалом.
Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный, но для посещения нужно будет заранее получить пригласительные билеты в кассе дворца культуры.
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