В подмосковных парках проведут зимний праздник в стиле ретро

Музей-заповедник «Архангельское» приглашает на концерт «Вселенная Баха». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет 23 декабря в колоннаде музея-заповедника «Архангельское». На концерте гости и жители Подмосковья смогут услышать произведения великого композитора.

«Посетителей ждет погружение в мир музыки гения эпохи барокко в атмосфере старинной усадьбы. В творчестве Баха соединены традиции немецкой культуры, прежде всего протестантского хорала, с завоеваниями австрийской, итальянской, французской школ. Центральное место в инструментальном наследии композитора занимает органная музыка<…>», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что для посетителей прозвучат прелюдии и фуги из сборника «Хорошо темперированный клавир», французская сюита соль мажор, токката и фуга ре минор и другие произведения И. С. Баха в исполнении пианист Виталия Егорова.

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