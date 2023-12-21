В подмосковных парках проведут зимний праздник в стиле ретро

Фото: пресс-служба Минкульта МО
В Егорьевске в парке культуры и отдыха «Пегас» можно будет посмотреть выставку винтажных новогодних игрушек, посетить мастер-класс «Радужное пространство», ретро-дискотеку под новогодние песни «Пять минут».
Интерактивная фотозона, любимые ретро-хиты и праздничная лотерея с призами ждут гостей парка «Бронницкий луг».
Центральный парк в Истре подготовил квест для детей «Снежные истории» и новогоднюю ярмарку.
В детском городке «Сказочный» в Красногорске подготовлены акция «Дай пять», программа хора русской песни. Будет открыта «Ярмарка бабушки».
А в парке культуры и отдыха «Городок» в Рузском городском округе состоятся конкурс детских костюмов «Советские мультфильмы» и концертная программа «Песня года в парке».
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