Детские писатели расскажут юным жителям Звенигорода о страшилках

Фото: Фотобанк МО/Ксения Сидорова
Встречу в детской писательницей Ларисой Назаровой и писателем и декламатором Константином Григорьевым проведут для ребят в Звенигороде 4 апреля в рамках цикла «Писательский четверг», сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Темой встречи станут страшилки. Писатели вместе с их юными читателями постараются понять, есть ли какая-то польза от страшных историй. Для чего люди их придумывают и рассказывают? Ребята узнают об этом и о многом другом, связанном с этим видом народного творчества», — говорится в сообщении.В рамках встречи писатели также проведут со слушателями языковую разминку, объяснят, на каких принципах строится сюжет страшной истории и попробуют все вместе придумать собственную.
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