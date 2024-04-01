Циркачка из Павловского Посада выиграла на международном конкурсе

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Участница циркового коллектива из Павловского Посада стала Лауреатом I степени на международном конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» проходил в Пскове.
В конкурсе приняли участие артисты из России и республики Беларусь.
Стоит отметить, что всего участников конкурса показали около 120 концертных номеров.
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В конкурсе приняли участие артисты из России и республики Беларусь.
«Павловский Посад представила участница Образцового коллектива «Цирковая студия «Пилигрим» Алёна Заманина. Она стала лауреатом I степени в номинации "Жонглирование" с номером "Green bag". В рамках фестиваля-конкурса участница коллектива посетила различные мастер-классы по цирковому искусству», — поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что всего участников конкурса показали около 120 концертных номеров.
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Мира Полтева