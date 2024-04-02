Танцоры из Серпухова победили на конкурсе современной хореографии

Выставка «Игрушки в гости будут к нам» откроется в Ступинском историко-краеведческом музее в четверг, 4 апреля, в экспозиции представлены деревянные игрушки, выполненные и расписанные в различных техниках, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.