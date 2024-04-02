Танцоры из Серпухова победили на конкурсе современной хореографии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов
Танцевальный коллектив образцовой детской хореографической студии «Сильфида» из городского округа Серпухов одержал победу на конкурсе современной хореографии «Глубина», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жюри, в которое входили профессионалы высокого класса, в том числе хореограф-постановщик и режиссёр, выпускница Академии Русского балета имени Вагановой Ольга Лабовкина, а также режиссёр, хореограф и композитор Алексей Рукинов, высоко оценили талант «Сильфиды», — говорится в сообщении.Отмечается, что коллектив из Серпухова одержал первое место в номинации «Современный танец» в возрастной категории от 10 до 14 лет. Такую высокую оценку заслужил танцевальный номер «Сам по себе».
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