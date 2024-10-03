Детский хор «Вдохновение» из Серпухова победил на Всероссийском фестивале

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Хор «Вдохновение» из Детской школы искусств «Синтез» города Серпухова стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса-фестиваля культуры и искусства «Серебряный аист». Конкурс проходил в городском округе Коломна.
«Это значимое событие собрало талантливых исполнителей из разных уголков страны. Серпухов представил хор «Вдохновение» под руководством Андрея Зотова. Жюри из почётных деятелей культуры отметило высокий уровень исполнения и глубокое проникновение в музыкальный материал. По итогам конкурса коллектив был удостоен звания лауреата I степени», – сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.Там отметили, что успех хора «Вдохновение» подтвердил высокий уровень культурного развития региона и внёс значительный вклад в популяризацию искусства среди молодёжи.
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