Серпуховские теннисисты стали финалистами первенства Московской области

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Четыре юных серпуховича вышли в финал первенства Московской области по настольному теннису среди юношей и девушек до 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«Из группового этапа в финальную часть вышли Матвей Григорьев, Кристина Цоцикян, Варвара Алексеева и Полина Токмакова. Матвей и Варвара вошли в топ-16 сильнейших», – отметили в администрации.Соревнования проходили в Подольске. В них участвовали более 150 молодых спортсменов, в том числе 12 воспитанников спортшколы «Звезда» из Серпухова.
Как рассказали в пресс-службе, в ноябре теннисистов ждёт ещё одно первенство Московской области – на этот раз среди юношей и девушек до 16 лет.
Читайте также:
Студенты предложили идеи продвижения культурного кода Большого Серпухова
Самбисты из Серпухова завоевали пять медалей престижного турнир
Юные туристы из Серпухова завоевали награды на соревнованиях в Туле
Лора Луганская