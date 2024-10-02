Серпуховичи присоединились ко Всемирному дню поддержки людей с ДЦП

Фото: Администрация г.о Серпухов
В акции, посвященной Всемирному дню церебрального паралича, поучаствовали жители подмосковного Серпухова. Как сообщили в администрации городского округа, мероприятие проходило в городском парке «Питомник» в пятый раз.
Его цель — демонстрация активной, яркой и полноценной жизни людей, у которых серьезное заболевание, а также создание для них атмосферы праздника.
В парке организовали бесплатное посещение аттракционов. Особенно детям с родителями понравилась анимация, горки и карусели. Кроме того, для участников подготовили киносеанс.
Всемирный день церебрального паралича — это спецпроект, призванный сделать мир для людей с ДЦП лучше.
Акция состоялась в рамках проекта «Единая страна — доступная среда», его координирует депутат Мособлдумы Татьяна Карзубова.
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