Серпуховский волонтёр Фёдоров стал участником Всероссийского форума

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Девять участников представляют Московскую области на VIII Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев. К ним присоединился и Вячеслав Фёдоров из Серпухова, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Вячеслав Борисович – не просто волонтёр, но и неоднократный лауреат премии губернатора «Наше Подмосковье», а также Фонда президентских грантов. Помимо этого, он руководит серпуховским Добро.Центром «Технологи добра», – пояснили в пресс-службе.Активисты обсуждают на форуме актуальные проблемы «серебряного» добровольчества, осваивают навыки эффективной деятельности в этой сфере. Обмен опытом с коллегами из разных регионов позволяет участникам форума получить новые идеи.
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