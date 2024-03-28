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Детский органный концерт пройдет в конце марта в Подмосковье

28 марта 2024, 12:29
Фото: istockphoto / Lindrik

Фото: istockphoto / Lindrik

В Подольске 30 марта состоится детский органный концерт. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Соловей» пройдет в культурно-просветительском центре «Дубровицы».

«События этой сказки помогают задуматься над многими проблемами. Например, что живая природа лучше искусственной, созданные человеком вещи не в состоянии затмить творения окружающей среды, а также понять мораль о том, что подлинная красота заключается не во внешнем оформлении, а в настоящих чувствах, которые возникают при общении с миром», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что приобрести билеты можно на официальном сайте центра «Дубровицы». Начало 30 марта в 15:00.

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Colisium: После теракта в «Крокусе» было возвращено 100 тыс. билетов на концерты
28 марта 2024, 07:04

Фото: iStock/ Oat_Phawat

В течение пяти дней после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» по всей России было возвращено 100 тыс. билетов на массовые мероприятия, отмененные в связи с трагедией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на организатора Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича.
В свою очередь, в «МТС Энтертейнмент» утверждают, что возвращено до 60 тыс. билетов.

Число отмененных после теракта мероприятий в стране достигло 1,5-2 тыс., что составляет порядка 3% от общего числа. Большая часть организаторов, по данным Бабича, намерены перенести ивенты на другие даты, а не отменять их.

Однако продажи билетов на концерты после теракта упали на 60-70%, добавил глава агентства InterMedia Евгений Сафронов.

После трагедии были отменены массовые мероприятия 23 и 24 марта по всей стране.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». За несколько минут до начала в зал ворвались вооруженные мужчины, открыли стрельбу по людям и подожгли здание. В результате, по последним данным, погибли 143 человека, пострадали — 360.

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#концерт
#теракт
#кинотеатры
#мероприятия
#здание
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Новая выставка «О любви без слов» откроется в Дзержинском
27 марта 2024, 17:13

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставка художника Ильи Лысенкова открывается в Дзержинском. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 28 марта в в культурно-эстетическом центре городского округа Дзержинский

«Илья Анатольевич Лысенков является членом Творческого союза художников России. Работает в направлении современного русского реализма. Является дипломантом и лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов. С 2014 по 2016 год являлся ассистентом-стажером отделения живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», — рассказали в министерстве.

Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 23 апреля 2024 года.

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#выставка
#дзержинский
#подмосковье
#художник
#искусство
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Жители Подмосковья могут поучаствовать в фестивале «Подмосковные узоры»
27 марта 2024, 14:24

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Открыт прием заявок на участие в фестивале народного творчества «Подмосковные узоры». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подать заявку на участие можно ​до 20 апреля 2024 года.

«Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» впервые пройдет 25 мая в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Гости мероприятия познакомятся с особенностями гжельской, жостовской и павлопосадской росписи, а также примут участие в творческих мастер-классах от ведущих мастеров и народном хороводе. Организатором фестиваля является АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», — поделились в министерстве.

​Кроме этого, ​всю необходимую информацию о фестивале и регистрации можно найти на официальном сайте мероприятия.

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#мероприятия
#подмосковье
#сергиев посад
#искусство
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Выставка «Поэзия пейзажа» откроется 28 марта в Серпухове
27 марта 2024, 13:49

Фото: istockphoto / AnnaStills

Серпуховский выставочный центр приглашает на выставку члена Союза художников России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет свою работу в серпуховском музейно-выставочном центре.

«Автором выставки является Валерий Васильевич Тимофеев — заслуженный работник культуры РФ и член Союза художников России. Особенность его творчества заключается в пейзажах северном природы. В его работах прослеживается уникальное мастерство, с помощью которого он передает красоту и величие окружающей среды», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что выставку можно посетить до 17 апреля 2024 года. Подробную информацию об экспозиции и центре можно найти на ​официальном сайте музейно-выставочного комплекса.

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#музей
#подмосковье
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В Можайске откроется выставка «Черно-белое Бородино»
27 марта 2024, 13:02

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставка графических работ, посвященных войне 1812 года, открывается в Можайском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 28 марта в выставочном зале Императорского дворца государственного Бородинского военно-исторический музея-заповедника.

«Выставка построена по образцу черно-белой кинематографической пленки, на кадрах которой запечатлены события XIX века, эпизоды Отечественной войны 1812 года. В экспозиции представлены работы И. Д. Архипова, С. М. Харламова, В. И. Павлова, А. С. Чагадаева, О. Б. Тучиной. Картины написаны в разных техниках, но объединены общей темой. Также связывает работы монохромность, тонкость линий, внимание к деталям. Практически все работы, которые вошли в состав выставки, будут показаны зрителям впервые», — рассказали в пресс-службе.

Выставка будет открыта для посещения до 31 мая 2024 года.

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12 цирковых коллективов выступят на областном конкурсе в Павловском Посаде
27 марта 2024, 12:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В Павловском Посаде в 15-й раз пройдёт областной конкурс любительских цирковых коллективов «Парад-алле». Он состоится во Дворце культуры «Павлово-Покровский» 6 апреля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В этом году в программе примут участие 12 любительских цирковых коллективов и исполнителей из Подмосковья. Участники представят зрителю сложные элементы акробатики, хореографии и эквилибристики. «Парад-алле» – ожидаемое событие, которое запомнится каждому, кто побывает на этом удивительном шоу», – говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что конкурсная программа начнётся в полдень.

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#московская область
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Выставка народного художника России «Графика» откроется в Кашире
27 марта 2024, 11:25

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

В Кашире 30 марта откроется выставка Народного художника России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет расположена Каширском краеведческом музее.

«Сергей Харламов является лауреатом премии Андрея Первозванного. Он проиллюстрировал более 50 книг различных авторов, а произведения художника хранятся не только в российских и зарубежных музеях, но и в частных коллекциях. На выставке представлено свыше тридцати работ, выполненных в техниках линогравюры и ксилогравюры. Также гости смогут ознакомиться с рабочими инструментами, эстампами, фотографиями, книгами и другими объектами экспозиции», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все желающие смогут посетить выставку до 3 мая 2024 года.

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#выставка
#кашира
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Режиссёр цирковой студии из Павловского Посада выиграла профессиональный конкурс
26 марта 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации Павловского Посада

Жительница Павловского Посада Наталия Рожковская стала победителем конкурса на соискание премии губернатора «Лучший по профессии». Ей не было равных в номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Наталия Борисовна – режиссёр Образцового коллектива «Цирковая студия «Пилигрим» Дворца культуры «Павлово-Покровский». Она работает с цирковым коллективом с 2000 года, с 2005-го руководит им.
«Сегодня «Пилигрим» – это 86 участников в возрасте от пяти до 18 лет. В репертуаре студии – номера разных цирковых жанров: трапеция, тугая проволока, кольцо, эквилибр, жонглирование, хула-хупы, акробатика и другие. В воздушной гимнастике «Пилигрим» является одним из лучших любительских цирковых коллективов Московской области», – говорится в сообщении.
Юные артисты активно выступают с концертами. Ежегодно студия участвует в областных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах циркового искусства в городах России и за рубежом.

Бывшие участницы коллектива добились больших успехов в цирковом искусстве. Так, Анна Володько – артистка цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, лауреат международного конкурса. Ольга Рожковская – артистка Росгосцирка, обладатель титула «Принцесса российского цирка 2009», лауреат Всемирного циркового фестиваля.

В 2017 году «Пилигрим» завоевал Гран-при Международного фестиваля «Наследие талантов» в Страсбурге.

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Умер Александр Карпухов: Подробности жизни и смерти актёра из «Убойной силы»
Актёр Александр Карпухов скончался на 51 году жизни: биография, причина смерти
26 марта 2024, 16:26

Фото: istock / tomertu

В возрасте 50 лет ушёл из жизни российский актёр Александр Карпухов. Артиста не стало 23 марта.
О том, чем зрителям больше всего запомнился Александр Карпухов, как сложилась его личная жизнь, какой была его последняя роль, и что стало причиной скоропостижной смерти, расскажет редакция «Радио 1».

Биография Александра Карпухова

Александр Карпухов родился 31 января 1974 года в Ленинграде. В одном из интервью он рассказывал, что в детстве был активным ребёнком — занимался самодеятельностью, был знаменосцем, принимал участие в конкурсах бардовской песни и актерского мастерства.

Мечтал поступить в театральный институт, но родители отговорили: убедили сына, что туда можно попасть только по знакомству. В итоге он поступил в Институт Авиаприборостроения, но в 1994 году всё же решил следовать мечте и поступил в СПГАТИ на курс А.Д. Андреева.

В 1996 году Карпухов перешёл на курс народного артиста РФ С.Я. Спивака. Будучи студентом академии, сыграл хозяина трактира в спектакле по пьесе Оливера Голдсмита «Ночь ошибок». Окончил Академию в 1999 году. На телеканале СТС Александр Карпухов вел программу «Танц-Класс».

Еще одной заметной работой артиста на театральных подмостках стала роль шута Фесте в постановке 1998 года «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира.

Роли в кино

Творческая биография Карпухова насчитывает много ролей в кино и сериалах. Его дебют на экранах произошел в 1998 году — в комедии Юрия Мамина и Аркадия Тигая «Горько!» он сыграл одного из персонажей, Семена Михайловича, в молодости.

Затем последовали небольшие роли в проектах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом» и других.

В 2021 году снялся в третьем сезоне популярного сериала «Убойная сила», который получил название «Предел прочности». В 2005 году сыграл во французском фильме «Красотки» (2005), снятом режиссером Седриком Клапишем.

Карпухов появлялся практически во всех известных питерских сериалах — «Тайны следствия», «Литейный», «Условный мент».

Последними работами в фильмографии Карпухова стали роли в сериалах «Цена иллюзий» и «Крепкие орешки-2», вышедшие в 2022.

В последние годы, судя по его страницам в соцсетях, работал репетитором по математике.

Личная жизнь Карпухова

Личная жизнь Александра Карпухова малоизвестна — в 2012 году он выложил фото со свадебной церемонии, его женой стала кастинг-директор Елена Анисимова. Долго их брак не продлился, и буквально через год пара перестала публиковать совместные снимки и упоминать друг друга в соцсетях.

В интервью актёр старался не касаться темы супружества, предпочитал общаться с журналистами о своей творческой карьере.

Смерть

Утром 23 марта 2024 года Александр Карпухов умер во сне. О кончине артиста сообщил его коллега Александр Андреев.

В беседе с РБК друг артиста Артем Борков не назвал причину смерти Карпухова, но отметил, что у него были проблемы со здоровьем и вдаваться в детали не стал. Он также добавил, что у актера была настоящая «рок-н-ролльная» душа.

Еще один коллега Карпухова Дмитрий Мурашев рассказал, что на съемках сериала «Закон тайги», которые начались осенью прошлого года, Карпухов чувствовал себя очень плохо.

«Помню, как Саша закончил смену и попросил принести ему стул. Я вызвался проводить его до выхода. Идти он не мог уже, я посадил его на металлическую тележку и покатил по студии к выходу… В больницу, говорю, тебе надо…» — рассказал Мурашев.
Актёр Александр Дьяченко посвятил коллеге трогательный пост в соцсетях.

«В этой сцене он говорил словами своего героя. Героя звали Ваня. И Ваня сказал мне: «Смотри, Геннадич! Лед пошел. Весна идет. И я буду жить. Слышишь, я буду жить!» Этими словами Саша Карпухов закончил линию своего героя в сериале «Закон тайги» несколько дней назад. Это были последние его слова, которые я слышал. Его последние слова, сказанные им в кино…», — написал Дьяченко.
Время и место похорон любимого многим артиста пока не сообщается.

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