Детский органный концерт пройдет в конце марта в Подмосковье

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В Подольске 30 марта состоится детский органный концерт. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт по мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Соловей» пройдет в культурно-просветительском центре «Дубровицы».
Стоит отметить, что приобрести билеты можно на официальном сайте центра «Дубровицы». Начало 30 марта в 15:00.
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«События этой сказки помогают задуматься над многими проблемами. Например, что живая природа лучше искусственной, созданные человеком вещи не в состоянии затмить творения окружающей среды, а также понять мораль о том, что подлинная красота заключается не во внешнем оформлении, а в настоящих чувствах, которые возникают при общении с миром», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева