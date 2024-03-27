Новая выставка «О любви без слов» откроется в Дзержинском

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Илья Анатольевич Лысенков является членом Творческого союза художников России. Работает в направлении современного русского реализма. Является дипломантом и лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов. С 2014 по 2016 год являлся ассистентом-стажером отделения живописи Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», — рассказали в министерстве.
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