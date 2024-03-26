В Подмосковье прошел областной этап конкурса «Неопалимая купина»

Фото: пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области
В Подмосковье прошел областной этап конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». Об этом сообщила пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области.
Конкурс «Неопалимая купина» проводился на базе Специализированной пожарно-спасательной части Реутова.
Стоит отметить, что компетентное жюри уже начало оценку всех представленных работ и победители, которых они выберут, будут представлять Московскою область на федеральном этапе.
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«Тематика конкурса чрезвычайно разнообразна и дает полную свободу полету детской фантазии. Конкурс проводился в четырех возрастных группах по трем номинациям. Способов для воплощения в жизнь своих задумок в рамках тематики организаторы представили множество – это рисунок, плакат, стенгазета, эмблема, противопожарный уголок, книжная графика и многое другое», — рассказали в пресс-службе.
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Мира Полтева