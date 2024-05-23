Директор РЭМ Купина заявила о прямой связи культуры и спорта

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Директор Российского этнографического музея (РЭМ) Юлия Купина заявила, что спорт напрямую связан с народной культурой нашей страны.
«Посещение музея считается частью здорового образа жизни. Известны случаи, когда врачи рекомендуют такое времяпровождение. Многие люди сами понимают, как важно для физического здоровья здоровье духовное. Что же касается спорта – мы изучаем спортивные традиции, которые характерны для культуры различных народов», – пояснила в беседе с «Петербургским дневником» Купина.Она добавила, что в самом Музее хранятся памятники спортивной культуры.
По её словам, спортивные традиции и практики также являются объектом изучения этнографии как одного из элементов культурного наследия народов.
В Санкт-Петербурге состоится благотворительный забег «Бегом с Дневником», в котором примут участие и сотрудники РЭМ.
Ранее сообщалось, что в парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие в честь Дня подмосковных парков.
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